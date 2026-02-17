Abogados de Wiens presentan urgimiento a la Corte y Fiscalía lo llama a declarar en marzo

Los abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann presentaron a la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la imputación formulada por el Ministerio Público contra el exministro de Obras Públicas y precandidato presidencial colorado Arnoldo Wiens en el marco de una causa relacionada al fracaso del fallido proyecto de metrobús en el Área Metropolitana de Asunción.

La Fiscalía afirma que, durante su periodo como ministro de Obras –en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023)– Wiens causó al Estado un daño patrimonial de casi 7.000 millones de guaraníes con decisiones que tomó sobre el proyecto del metrobús, incluyendo modificaciones al contrato con la empresa adjudicada con las obras, Mota Engil; y la destrucción de estaciones que ya habían sido construidas.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del predecesor de Wiens en el Ministerio de Obras, Ramón Jiménez Gaona, bajo cuya administración fue iniciado el proyecto del metrobús, durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Acción de inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad planteada por los abogados de Wiens argumenta que este fue citado por la Fiscalía a brindar declaración indagatoria de forma extemporánea en octubre de 2025, a pesar de que entonces no existía una imputación en su contra.

En conversación con ABC Color este martes, Kronawetter recordó que la causa relacionada al metrobús tuvo su inicio en 2018 y la fiscal original del caso, María Estefanía González, acusó al exministro Jiménez Gaona de supuesta lesión de confianza.

Sin embargo, la fiscal González fue reemplazada por el equipo que actualmente lleva la causa –compuesto por los fiscales Yeimi Adle, Giovanni Gristetti y Nathalia Silva–, que inicialmente ratificaron la acusación de su colega, pero luego solicitaron diligencias adicionales tras escuchar a la defensa de Jiménez Gaona y eventualmente pidieron su sobreseimiento provisional, explicó el abogado.

“Orillan con la prevaricación”

Kronawetter argumenta que con esa decisión se puso fin a esa etapa procesal del caso y está prohibido constitucionalmente reabrir la causa sobreseída provisionalmente, a pesar de lo cual los fiscales convocaron a Wiens a brindar declaración indagatoria el año pasado.

“La investigación ya terminó, no podés investigar a otra persona en el marco de una causa clausurada”, subrayó. Agregó que, ante un incidente de nulidad planteado por la defensa de Wiens, la Fiscalía se excusó diciendo que era “una mera convocatoria indagatoria” y que no había proceso contra el exministro.

Este martes, Kronawetter y Huttemann presentaron a la Corte un urgimiento para que se dé trámite rápido a su acción de inconstitucionalidad.

“Estamos ahora frente a un acta de imputación sobre hechos que ya no pueden ser objeto de investigación, porque no formaron parte del relato fáctico que motivó la imputación a Jiménez Gaona”, dijo Kronawetter. “Acá hay un invento, reabren circunstancias que nunca fueron objeto de investigación”.

Opinó que las acciones de los fiscales “orillan con la prevaricación”.

“Escándalo jurídico”

Calificó la imputación como un “escándalo jurídico” y “la comprobación de que la Fiscalía es la herramienta más dócil y disciplinada del movimiento que está en ejercicio del poder”, e insistió en afirmar que se trata de una “cortina de humo” para proteger a Jiménez Gaona responsabilizando a Wiens del fracaso del proyecto metrobús.

“No tuvieron mejor idea que establecer una nueva circunstancia y tirarle la responsabilidad al que resolvió la crisis y exculpar al que confesó culpas”, declaró.

Kronawetter comentó también que la Fiscalía remitió hoy a Wiens otra convocatoria para brindar declaración indagatoria el 11 o el 12 de marzo próximos.