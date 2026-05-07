¿Cómo solicitar traslados al Hospital Central del IPS?

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que ha reforzado los canales de comunicación para optimizar las derivaciones de pacientes asegurados hacia el Hospital Central.

Con el objetivo de eliminar la burocracia para las familias en momentos de crisis, la institución enfatiza que el trámite es estrictamente profesional y se gestiona a través de canales digitales directos.

Desde la previsional indicaron que este trámite es médico a médico. La Sección de Admisión Hospitalaria cuenta con un canal de WhatsApp corporativo que opera las 24 horas y es a través del número 0961-579-432, que los médicos de hospitales de la red IPS, centros públicos o sanatorios privados coordinan la disponibilidad y el estado clínico de los pacientes para su recepción.

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Esto significa que los familiares del paciente ya no necesitan realizar gestiones administrativas, traslados de expedientes en papel, ni solicitudes presenciales para conseguir un lugar en el Hospital Central.

Traslados en IPS: requisitos y documentación necesaria

Para que el traslado sea efectivo, el médico tratante en el centro de origen debe presentar un informe detallado que incluya los datos completos del paciente, diagnóstico actual, estado crítico o estable del paciente, y un resumen médico adjunto con los estudios realizados.

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Asimismo, se debe dejar claro el servicio específico solicitado, ya sea para Clínica Médica, Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Urgencias o Pediatría, además de los datos del hospital de procedencia y del médico responsable de la derivación.

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Una vez que el equipo de Admisión del Hospital Central confirma el cupo, el traslado se realiza de manera segura mediante las ambulancias de la previsional, equipadas para el soporte requerido.

El factor clave: la antigüedad del aporte

Existe un requisito administrativo de base para la internación. De acuerdo a la normativa vigente, el asegurado debe contar con un mínimo de seis meses de aportes ininterrumpidos para acceder a la hospitalización en el Hospital Central.