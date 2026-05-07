Ruta Concepción–Vallemí: esperan poder licitar en breve la pavimentación de la deteriorada y peligrosa vía

La titular del MOPC, Claudia Centurión, dijo que se espera poder realizar en breve el llamado a licitación para la pavimentación del tramo Concepción–Vallemí de la ruta PY22. El proyecto está hecho y se tiene garantizada la financiación para los 180 kilómetros aproximadamente, según indicó durante un recorrido realizado en Concepción.

Centurión dijo que el próximo 20 de mayo estará nuevamente en la capital del primer departamento acompañando al presidente de la República, Santiago Peña, quien hará una visita oficial. En esa ocasión quizá ya se tengan avances que se puedan socializar, expresó.

El tramo citado se encuentra minado de una gran cantidad de enormes y peligrosos baches, que ya causaron numerosos accidentes.

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La ministra también verificó el tramo Pozo Colorado–Concepción, que actualmente se ejecuta en el tramo que corresponde al departamento de Presidente Hayes. Dijo que los trabajos no están retrasados y que las empresas desarrollan normalmente sus tareas, lo que dejará la primera ruta de pavimento rígido del país.

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Asimismo, llegó al lugar donde actualmente se construye el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia y a la zona donde se realizan las primeras actividades para la construcción de la costanera de Concepción, a orillas del río Paraguay.

Finalmente, estuvo en el predio donde se construye el futuro Gran Hospital General de Concepción, situado a unos 6 kilómetros al este del centro urbano de Concepción.