Paraguarí: intendentes imputados que no rindieron cuentas y otros con ejecuciones presupuestarias rechazadas

No presentaron sus rendiciones de cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), y el jefe comunal de Paraguarí, quien aspira al rekutu, Marcelo Simbrón (ANR-FR).

Corvalán se encuentra procesada por presunta lesión de confianza junto con su esposo, el diputado Martín Samaniego (ANR-HC). Por otro lado, Simbrón fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión en un juicio por lesión de confianza en perjuicio del municipio de Nueva Colombia, departamento de Cordillera.

La condena de Simbrón se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia, pendiente de una resolución definitiva sobre la causa.

Los dos intendentes mencionados se desentendieron de su responsabilidad de someter la ejecución presupuestaria al análisis de las respectivas juntas municipales. En ninguno de los dos municipios hubo un pronunciamiento formal de los concejales, pese a que fueron ignorados en su rol de contralores de la gestión del ejecutivo comunal.

Rechazos cuestionados

En Ybycuí, la Junta Municipal rechazó la ejecución presupuestaria de la intendenta María Cristina Servín (ANR-HC), con seis votos a favor y una abstención, durante una sesión extraordinaria. El presidente de la Junta Municipal, Francisco Javier Arrúa Domínguez (ANR), dijo que la plenaria carece de validez jurídica por supuestas irregularidades en el procedimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mayoría de los ediles ya dictó una resolución de rechazo y comunicó la decisión a la intendenta. Asimismo, el documento fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR).

En el municipio de Escobar se registró un caso particular. La intendenta municipal, María Cristina Espínola (ANR-HC), intentó entregar su rendición de cuentas, pero la Junta Municipal había aprobado previamente una resolución mediante la cual establecía que no recepcionaría la ejecución presupuestaria sin la documentación respaldatoria.

Dicha medida contraviene lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010, que establece: “La Intendencia Municipal remitirá a la Junta Municipal la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria dentro de los tres primeros meses del año. La Junta Municipal considerará la rendición, dando su aprobación o rechazo en el plazo de cuarenta días de recibida dicha comunicación”, denunció la intendenta.

La ejecutiva comunal, para cumplir con la presentación, dijo que recurrió a la escribana Juana Roche. Sin embargo, la secretaria de la Junta Municipal, Karen Pereira, no recepcionó la documentación.

Asimismo, la Junta Municipal, presidida por Miguel Gómez (ANR), resolvió rechazar la ejecución presupuestaria argumentando falta de documentos respaldatorios de la rendición de la ejecutiva comunal, según explicó el titular del órgano legislativo.

El edil Gómez indicó que la Resolución Nº 3 de rechazo ya fue comunicada a la CGR.

Lea más: Carapeguá: Junta Municipal rechaza rendición anual de cuentas por faltas documentales e irregularidades

Supuestas inconsistencias

Las rendiciones de cuentas rechazadas por supuestas inconsistencias entre lo ejecutado y las documentaciones respaldatorias deberán ser objeto de descargo por parte de los intendentes afectados, quienes disponen de un plazo de 30 días para responder a las observaciones.

Lea más: Cuatro intendentes del departamento de Paraguarí no rinden cuentas a la ciudadanía

Entre los intendentes cuyas ejecuciones presupuestarias fueron rechazadas se encuentran Luis Rodríguez (Alianza), de Yaguarón; Luciano Cañete (ANR-HC), de Carapeguá; Emmanuel Morán (Alianza), de San Roque González, y Néstor Casimiro González (Alianza), de Ybytymí.

Las aprobadas

Por otro lado, las ejecuciones presupuestarias aprobadas por mayoría en las respectivas juntas municipales corresponden a Aldo Lezcano (Alianza), de Acahay; Gloria Caballero (Alianza), de Quiindy; Sergio Galeano (ANR-HC), de La Colmena; Luis Carlos Ledezma (ANR), de María Antonia; Ever Antonio Palacios (ANR-HC), de Tebicuarymí; Ariel “Lilo” Monges (ANR-HC), de Sapucái; Cynthia Godoy (Alianza), de Pirayú; Tomás Mereles (ANR-HC), de General Bernardino Caballero, y Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), del municipio de Caapucú.