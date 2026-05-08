Paraguay finaliza el retorno asistido de 16 migrantes llegados desde Estados Unidos

Con el retorno a sus países de origen de los dos últimos migrantes, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dio por cerrado el retorno voluntario asistido de 16 personas que habían ingresado a Paraguay el 23 de abril en un proceso de estadía transitoria tras llegar desde Estados Unidos.

El operativo se desarrolló bajo un plan de cooperación establecido entre ambos gobiernos y diseñado para gestionar movimientos migratorios de forma humanitaria.

El concepto de “retorno voluntario asistido” implica -según la comunicación institucional- un procedimiento en el que las salidas se organizan con apoyo operativo y acompañamiento, en lugar de tratarse de egresos individuales no coordinados.

Días atrás, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, confirmaba que todos decidieron regresar voluntariamente a sus países de origen y que ninguno manifestó intención de permanecer en Paraguay, pese a poder solicitar el refugio en nuestro país.

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Cooperación y seguridad internacional

El proceso contó con el respaldo técnico y la gestión directa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se encargó de las tareas vinculadas al traslado, la asistencia básica y la estadía temporal de los migrantes. Asimismo, organismos de seguridad nacionales acompañaron cada etapa para garantizar el orden del procedimiento.

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Desde la institución migratoria destacan que todas las actuaciones se realizaron bajo estrictos controles y mecanismos de verificación internacional. El objetivo principal fue asegurar que la estadía de estas personas en el país estuviera debidamente regulada y que su retorno final fuera seguro, ordenado y asistido.

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