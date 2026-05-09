Hermano de Cucho Cabaña seguirá preso en espera del juicio por el caso Berilo

El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, rechazó el recurso planteado por la defensa del acusado en la causa Berilo Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz, ejercida por los abogados Giselle María Gutiérrez y Filemón Meza, en contra del Auto Interlocutorio Nº 330 del 30 de abril, dictado por el juez de Garantías Miguel Palacios; y ratificó la prisión preventiva del hermano del presunto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.

La defensa argumentó que la resolución del juzgado estaba indebidamente fundada, al mantener la prisión preventiva únicamente en la gravedad del hecho y la expectativa de pena, desnaturalizando así el carácter excepcional y cautelar de dicha medida y vulnerando los principios de inocencia, proporcionalidad y excepcionalidad previstos en los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional.

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Los representantes del acusado fundamentaron también una supuesta violación del Art. 243 del Código Procesal Penal, señalando que la sola expectativa de pena no basta para justificar el peligro de fuga, en atención a que la defensa acreditó arraigo suficiente, solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, ofreció garantías reales consistentes en tres inmuebles, así como la voluntad de sometimiento del procesado, quien se presentó voluntariamente a cumplir la medida cautelar.

Finalmente alegó que la prisión preventiva ya supera ampliamente los límites razonables de duración establecidos en los artículos 136 y 236 del C.P.P., habiendo permanecido el procesado más de siete años y ocho meses privado de libertad sin sentencia firme, convirtiéndose la medida en una pena anticipada contraria a la Constitución Nacional y a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el escrito de apelación.

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Persiste peligro de fuga del hermano de Cucho

Los camaristas Arnaldo Fleitas, Camilo Torres y Paublino Escobar consideraron acertada la decisión del juez de Garantías Miguel Palacios, de mantener la prisión preventiva del acusado, en atención a que sigue latente el peligro de fuga, por lo que la sujeción de Marcelo Cabaña al proceso no podría ser asegurada con aplicación de medidas menos gravosas, correspondiendo en consecuencia asegurar de manera eficiente el sometimiento del encausado al presente proceso penal.

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Respecto a la propuesta de la defensa para que el acusado utilice la tobillera electrónica, el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, de la Capital recuerda en el Auto Interlocutorio N° 167 de fecha 8 de mayo de 2026, que el Protocolo de Implementación de Dispositivos Electrónicos, aprobado por la Corte Suprema de Justicia, prevé su utilización únicamente en aquellos supuestos en que corresponda sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa, lo cual requiere la inexistencia de riesgos procesales.

En ese sentido el tribunal de alzada concluyó además que el juez de Garantías sostuvo correctamente que los elementos incorporados por la defensa, consistentes en el informe de factibilidad técnica emitido por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), el ofrecimiento de cauciones reales y las alegaciones relativas al estado de salud del encausado no revisten entidad suficiente para modificar sustancialmente la situación procesal del acusado ni desvirtuar los riesgos procesales oportunamente valorados.

“El magistrado valoró adecuadamente que la presente causa ya se encuentra elevada a juicio oral y público, etapa procesal en la cual el riesgo de fuga adquiere especial relevancia, particularmente cuando el acusado enfrenta hechos punibles con marcos penales elevados y una expectativa de pena considerable en caso de recaer condena” remarca el A.I N° 167.

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Cucho y Ulises, a juicio oral por caso Berilo

Por Auto Interlocutorio N° 232 del 31 de marzo de 2026, el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios ordenó la apertura a juicio oral de la causa que afrontan el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y más de 20 acusados por supuesta participación en la organización criminal que fue anulada en el caso Berilo.

El magistrado admitió la acusación presentada en mayo de 2022 por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz y ratificada durante la audiencia preliminar por la fiscal Lorena Ledesma, y ordenó la apertura del juicio oral para Cucho Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

En cuanto al exdiputado colorado Ulises Quintana, el juez de Garantías dispuso que sea juzgado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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Además el magistrado hizo lugar al pedido de las defensas, revocó la prisión preventiva y ordenó medidas alternativas para Reinaldo Cabaña (con uso de tobillera electrónica) y Ulises Quintana; a quienes había enviado a prisión a fin de asegurar la realización de la preliminar, que se suspendió en 15 ocasiones anteriores, debido a los recursos dilatorios planteados por los encausados.

Acusados que van a juicio con Cucho y Ulises

Los demás acusados que van a juicio oral son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú.

También serán juzgados por el caso Berilo los acusados Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

El supuesto narco Cucho Cabaña y el exdiputado Ulises Quintana, además de otros 12 acusados, presentaron apelación en contra de la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que elevó la causa a juicio oral; y las resoluciones de dichos recursos siguen pendientes en la Cámara de Apelaciones.

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Según la acusación del Ministerio Público la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según el requerimiento conclusivo ratificado en la preliminar por la fiscala Lorena Ledesma.