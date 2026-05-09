Isaías Fretes visitó el IPS de Encarnación: “Aquí no tiene nada de perla”

Como parte de una serie de recorridos a nivel país, hoy el presidente del IPS, Isaías Fretes, se trasladó al departamento de Itapúa, donde visitó el hospital de Encarnación y también la Unidad Sanitaria de la previsional en Fram.

Tras su visita al hospital de Encarnación, la capital departamental, Fretes declaró que “la perla del sur aquí no tiene nada de perla”.

Por esto apuntó que la “única forma” de alcanzar cambios sería al “sincerarnos”, aunque de igual manera felicitó al personal de blanco por su devoción para cumplir con sus obligaciones pese a las limitaciones.

“Esa es otra irregularidad, un número muy importante de personal de blanco que tiene un salario indigno con una carga laboral pesada y sin el respaldo institucional tecnológico que debería tener. Eso es a nivel nacional hasta lo que he visto hasta este momento”, declaró a los medios de comunicación.

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Compromiso del IPS

Sobre su visita, el funcionario también dijo que “no entra en mi cabeza” que un hospital de referencia se encuentre en las condiciones que vio, aunque por esto también sostuvo que se encuentra “feliz” por su visita, ya que se lleva un “panorama” de la situación y también se compromete a mejorar.

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“Me comprometo para poner lo mejor, no solo de mí, sino de todo el equipo que a mí me acompaña y paliar esta situación. Enviaron un equipo de anestesia supuestamente nuevo que estuvo guardado dos años dentro de un paquete en una ciudad cercana, viene y no funciona. Voy a enviar el lunes técnicos en electromedicina para que hagan un relevamiento y en la brevedad posible puedan funcionar los equipos”, prometió.

En lo que refiere a la falta de medicamentos adelantó que en unas cuatro semanas se contaría con el 80% de los medicamentos de alta rotación, cuya ausencia se da por culpa de “administraciones anteriores que dejaron la responsabilidad inherente”.

“Hay que involucrar a la ciudadanía, concientizar al asegurado, apoyando, y siendo contralores de lo que pasa en la institución. El deterioro, de a poco, en el quirófano, que debe ser un ambiente cerrado, ni viento, hay una ventana improvisada en su cierre; son detalles que son fáciles de solucionar. Se debe dar una protección extrema al paciente”, concluyó.

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