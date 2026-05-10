Indígenas de cuatro comunidades se manifiestan en reclamo de tierras al costado de la ruta PY13

Las comunidades movilizadas son Takupukurâ, del distrito de Juan Manuel Paraíso, del distrito de Yhú; Ka’aguy Poty, del distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná; y Ka’apoty, del municipio de Mariscal López.

Los nativos montaron pequeñas carpas al costado de la ruta y permanecen en el sitio soportando frío, calor y lluvias, mientras aguardan una respuesta de las autoridades.

Indicaron gracias a la solidaridad de los lugareños que les acercan alimentos realizan olla popular.

Uno de los representantes indígenas, Estevan García, manifestó que solicitan ubicación y documentación de tierras situadas en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. En la zona de Pindo’i Kulandrino, departamento de Amambay; y también en el distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú.

Indicó que en varias ocasiones dialogaron con representantes del Indi y que presentaron proyectos relacionados con la ubicación de comunidades indígenas sin tierras, pero que hasta el momento no obtuvieron una solución concreta.

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Señaló que conversaron con un funcionario del ente identificado como Roberto Godoy, quien les habría prometido que el próximo martes estaría por la zona para intentar buscar una salida al conflicto.

Los manifestantes afirmaron que no abandonarán el sitio hasta obtener una respuesta favorable a sus reclamos.

Por su parte, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, indicó que las exigencias relacionadas con tierras representan una situación compleja, debido a que la institución necesita presupuesto para concretar compras y adjudicaciones a favor de las comunidades indígenas. Agregó, además, que el martes estaría en la zona para interiorizarse de la problemática.