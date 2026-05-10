“Las lágrimas no significan nada”: el reclamo de la familia Pecci a cuatro años del crimen

La familia del fiscal Marcelo Pecci conmemoró este domingo el cuarto aniversario de su asesinato en Colombia. Tras una misa de homenaje en Asunción, su hermano, Francisco Pecci, habló con ABC y subrayó que la justicia paraguaya está “aplazada”.

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Para la familia, los actos protocolares y las muestras de pesar de las autoridades carecen de valor si no vienen acompañados de condenas a los autores intelectuales del magnicidio.

La crítica a Sandra Quiñónez

La presencia de la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en la ceremonia religiosa no pasó desapercibida. Francisco Pecci se refirió a su gestión y, según él, recae sobre ella la responsabilidad por el tiempo perdido en la investigación sobre la muerte de su hermano.

“Respeto su presencia en una iglesia, pero las lágrimas, las flores y los homenajes a nosotros no nos sirven de nada. Pasó un año y medio bajo su gestión y no vimos un solo resultado”, sentenció Francisco.

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El hermano del fiscal aclaró que las ofrendas florales en bustos o monumentos son gestos vacíos mientras el narcotráfico y la narcopolítica sigan operando con libertad en el país.

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Un sistema “aplazado”

Francisco Pecci señaló que tanto la administración de Quiñónez como la del actual fiscal general, Emiliano Rolón, han fallado en dar respuestas concretas. Calificó como “vergonzoso” que la carpeta fiscal en Paraguay se haya abierto recién un año y medio después del crimen, y solo por la presión de las noticias que llegaban desde Colombia.

Para la familia, el sistema de justicia paraguayo enfrenta un “karma” del que no podrá salir si no castiga a quienes asesinan a sus propios agentes. “Si en este país no se castiga a quienes matan a policías, jueces y fiscales, ¿qué le estamos pidiendo al sistema? ¿Qué valor tiene la vida de un magistrado?”, cuestionó con dureza.

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Francisco hizo un llamado urgente a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva una acción de inconstitucionalidad que permita a la familia tener una participación activa en el proceso. Denunció que actualmente se utilizan argumentos “ridículos” para dejar a las víctimas en una situación de indefensión, impidiéndoles incluso conocer las actuaciones fiscales.

Justicia o “Narconación”

La familia Pecci advirtió que la diferencia entre ser un Estado de derecho o una narconación radica precisamente en la capacidad del país para reaccionar ante estos ataques.

“La narcopolítica está totalmente presente. Desde la clase gobernante y el sistema de justicia deben dar un mensaje claro de que aquí no existe la impunidad, pero con el caso de Marcelo, claramente esa no es la situación actual”, concluyó Francisco.