Caso Marcelo Pecci: piden colaboración a Estados Unidos sobre Marset

Mañana se cumplen 4 años del trágico final del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien fue asesinado el 10 de mayo de 2022, por sicarios que llegaron hasta la playa de la Península de Barú, en Cartagena de Indias, Colombia, donde se encontraba él con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en el marco de su luna de miel.

En Colombia inmediatamente se realizaron procedimientos que derivaron en la detención, y posterior condena de los involucrados en el magnicidio. Uno de ellos, Francisco Luis Correa Galeano, considerado como testigo principal y cerebro del sicariato, había hecho declaraciones involucrando a ciudadanos paraguayos en el caso.

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Correa Galeano en una de sus tantas declaraciones brindadas, el 6 de octubre de 2023 ante autoridades colombianas, citó al expresidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara y al presunto capo narcotraficante enjuiciado por A Ultranza Py, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, como los supuestos mandantes del crimen del fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci.

El fiscal colombiano Mario Burgos, quien investigó el magnicidio en su país, explicó que Correa dijo que los hermanos Ramón y Felipe Pérez Hoyos -quienes aceptaron su responsabilidad- dijeron que quien había ordenado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci presuntamente era un narcotraficante del clan Insfrán, conocido como“Tío Rico”.

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En declaraciones a Abc Cardinal, Burgos dijo además que Correa manifestó que “al parecer, estaría involucrado un expresidente, Horacio Cartes, pero eso no le consta directamente al señor Francisco Luis Correa Galeano. Eso les consta directamente a los hermanos Pérez Hoyos y él lo dijo en contexto de referencia”.

Luego de ello el fiscal general Emiliano Rolón dispuso, el 9 de octubre de 2023, la apertura de una carpeta fiscal para investigar la autoría intelectual del crimen. Para ello asignó un equipo fiscal conformado por los agentes Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Osmar Legal (hoy juez de garantías), bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno y como coadyuvante el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.

El 6 de noviembre de 2023, Correa Galeano se ratificó en su declaración, pero esta vez ante los fiscales paraguayos Manuel Doldán y Francisco Cabrera.

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Piden colaboración a Estados Unidos sobre posible vínculo de Marset

También en el marco de la investigación, el 21 de octubre de 2024, las autoridades de la fiscalía general de la Nación de Colombia y del Ministerio Público de la República del Paraguay firmaron el Instrumento de Cooperación Técnica que crea el Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

En ese contexto, fuentes judiciales señalaron que se produjeron elementos a la carpeta fiscal, que a esta instancia de la investigación aún no se pueden valorar en cuanto a si son relevantes o no. Estos fueron contrastados y confirmados en Colombia, añadieron.

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Además, los investigadores de Paraguay también solicitaron la colaboración a la justicia de Estados Unidos, en cuanto a la posible vinculación del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (35), quien el pasado 13 de marzo fue detenido en Bolivia y expulsado al país norteamericano.

Esto teniendo en cuenta que el expresidente colombiano Gustavo Petro había citado e involucrado al uruguayo Sebastián Marset, en reiteradas oportunidades como responsable del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci.

Sin embargo, siempre según fuentes judiciales, la justicia de Estados Unidos no ha brindado aún respuesta alguna al Ministerio Público paraguayo con relación el pedido realizado.

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Abanico de hipótesis en el caso Marcelo Pecci siguen vigentes

Entre el 2022, año en que se registró el crimen de Marcelo Pecci, hasta el 2026, varias hipótesis fueron surgiendo tanto en Colombia como en Paraguay, sobre el o los autores intelectuales del hecho. Entre ellas, la supuesta vaquita de US$ 2 millones que habrían realizado tres supuestos narcotraficantes para mandar matar a Pecci.

La versión de la “narco vaquita”, entre el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, Miguel Ángel Insfrán y Jaime Franco, estos dos últimos actualmente afrontan juicio oral, surgió a partir de la publicación de una revista de Colombia, y la misma se tomó como una posible hipótesis según fuentes relacionadas a la investigación.

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De la misma forma, se maneja como hipótesis el involucramiento de Sebastián Marset pues en 2020, pleno auge de la supuesta sociedad criminal entre Marset e Insfrán, el fiscal Marcelo Pecci allanó el aeródromo Arrayán de Areguá e incautó varios aviones, que eran utilizados por los socios para el tráfico de cocaína.

Ese operativo de Pecci imposibilitó el empleo de los vehículos, por lo que ambos tuvieron que recurrir al senador colorado Erico Galeano y prestar su aeronave, para concretar sus negocios, según la sentencia por la que fue condenado a 13 años el legislador.

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Ninguna de las hipótesis que surgieron hasta hoy se dio por descartada en la investigación, pero sí tiene una solidez importante la premisa relacionada a la unión entre varias personas para que se concrete el crimen del fiscal Marcelo Pecci, que resultó fallido inicialmente en Asunción, pero se materializó en Colombia.