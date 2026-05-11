Cambios en IPS: jefaturas serán elegidas por concurso de méritos

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció esta tarde el inicio de los trabajos para implementar concursos de méritos y aptitudes destinados a cubrir cargos de jefatura. La medida busca reemplazar las designaciones directas bajo el título de “cargos de confianza” por procesos de selección basados en la idoneidad técnica.

El presidente de la previsional, Isaías Fretes, encabezó hoy una reunión clave con los miembros del Comité de Concurso. El objetivo del encuentro fue avanzar en la protocolización del futuro llamado, el cual, en una primera etapa, estará enfocado exclusivamente en las vacantes para jefes de departamento y jefes de servicio.

IPS: ejes del concurso de méritos

Durante la reunión se definieron los ejes estratégicos para garantizar la legitimidad del proceso:

Conformación del Comité de Evaluación: Selección de los perfiles que calificarán a los postulantes.

Entidad reguladora: Definición del organismo encargado de supervisar que se cumplan los criterios técnicos y objetivos.

Alianzas académicas: Fretes solicitó formalmente gestionar la colaboración de la Fretes solicitó formalmente gestionar la colaboración de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para brindar soporte técnico y acompañamiento evaluativo.

Acompañaron al titular del IPS, el doctor Jimmy Jiménez, consejero representante del Ministerio de Salud, y el doctor Derlis León, gerente de Salud. Por parte del Comité de Concurso, participaron los doctores José María Ruiz Díaz, Ruth Zayas, Juan Pablo Servín, Alejandro Giménez y Claudia Parodi.

Un cambio en la carrera institucional

Fretes señaló que esta iniciativa forma parte de un plan de fortalecimiento de la carrera institucional. El enfoque principal es que el liderazgo dentro de las áreas críticas de salud no dependa de criterios discrecionales, sino de una combinación comprobable de capacidad, experiencia e idoneidad.