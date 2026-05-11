Gobernadores defienden su gestión en el programa Hambre Cero

Gobernadores defendieron su gestión del programa Hambre Cero en una reunión convocada por la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, donde se analizó el proyecto que plantea traspasar la administración del plan a los municipios.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, aseguró que los insumos utilizados provienen de la producción nacional y cuentan con certificados de origen, rechazando así cuestionamientos sobre una eventual presencia de productos de contrabando.

“En realidad, las compras que se realizan por el programa Hambre Cero en todos los departamentos son compras que hacen las empresas proveedoras de los pequeños productores y ningún solo insumo es extranjero, excepto la sal”, señaló Soto.

Señaló que actualmente el 8,7% de las compras se realiza de forma directa a productores agrícolas, mientras que el 60% se canaliza a través de mipymes, que funcionan como intermediarios.

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A seguido, el gobernador aclaró que el motivo principal por el cual muchas empresas no pueden adquirir directamente de la agricultura familiar campesina es por el poco volumen de formalización que hoy existe en la pequeña agricultura familiar.

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“Por lo tanto, aquel discurso de que esto va a beneficiar al carnicero de la esquina o va a beneficiar al tambero de la otra esquina es una falacia, porque en realidad el manejo de los alimentos requieren de procesos fitosanitarios que son importantes de respetar”, añadió.

Sobre las sospechas de que algunos proveedores están comercializando o proveyendo productos de contrabando, Soto apuntó: “Nosotros, como gobernadores, no somos los encargados de controlar el contrabando, pero sí les podemos asegurar que, por lo menos dentro del programa Hambre Cero, no permitimos que se hagan compras de productos que no sean nacionales”.