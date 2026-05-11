IPS: personal de blanco trabaja bajo riesgo de cáncer por falta de dosímetros, dice Isaías Fretes

En la última sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) del jueves último, el debate sobre la seguridad laboral del personal sanitario reveló condiciones de vulnerabilidad extrema durante el debate en relación al proyecto de Ley del Ejercicio Profesional de la Radiología y, la intención de reducir la jubilación a 55 años.

Isaías Fretes, presidente del IPS, y los consejeros de la previsional, se mostraron en desacuerdo con reducir los años de aporte para una jubilación anticipada de estos profesionales. Sin embargo, destacaron que para el ejercicio de esta profesión es esencial ciertos equipos de los que actualmente el IPS carece.

El punto central fue la falta de dosímetros —dispositivos individuales esenciales para medir la acumulación de radiación— en las áreas de radiología, medicina nuclear y quirófanos.

Radiología del IPS opera “a ciegas”

Fretes expresó su preocupación por el personal que actualmente realiza sus labores sin el monitoreo de radiación reglamentario. Durante la sesión, se enfatizó que trabajar sin estos equipos implica operar “a ciegas” ante radiaciones dañinas. Se mencionaron consecuencias directas para la salud, como el riesgo de desarrollar cáncer o casos de infertilidad en el personal femenino.

El presidente del IPS fue categórico al citar antecedentes de profesionales que desarrollaron patologías graves, como cáncer de tiroides, debido a la ausencia de condiciones de protección adecuadas en años anteriores. “Estamos haciendo trabajar a esa gente sin tener la protección adecuada”, señaló Fretes.

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Rechazo a regímenes especiales y prioridad en prevención

Sobre el proyecto de ley que propone jubilaciones especiales para el sector de radiología, la postura del Consejo fue unánime al rechazar la creación de más regímenes diferenciales, argumentando que la solución no debe ser el retiro anticipado, sino la garantía de un entorno seguro.

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“Si los profesionales que trabajan en esa área tienen todos los elementos de protección adecuados, pueden trabajar hasta lo estipulado”, manifestó Fretes. El Consejo sostuvo que la prioridad institucional debe ser la prevención mediante el blindaje de paredes, el uso de chalecos plomados y, fundamentalmente, la disponibilidad de dosímetros operativos.

Medidas tomadas por el Consejo de Administración

Como medida urgente, el Consejo de Administración ordenó relevar las condiciones laborales de todos los servicios ligados a medicina nuclear y radiología para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. Además, se instruyó a la Gerencia de Salud para que, a través de sus comités en los hospitales centrales y regionales, se gestione la provisión inmediata de los equipos individuales faltantes.

Asimismo, se solicitó un parecer técnico sobre el estado de protección de todo el personal de blanco que asiste en áreas con emisión de radiación.

El Consejo concluyó el tema reafirmando que el IPS debe “empezar por casa”, asegurando que cada trabajador cuente con los elementos de seguridad personal antes de considerar cualquier otra modificación en su estatus laboral.

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La siguiente sesión del Consejo de Administración del IPS está marcada para mañana, martes 12 de mayo, a partir de las 08:00. La reunión será transmitida en vivo por el canal del IPS en YouTube.