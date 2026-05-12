Aldo “canta 50″ Cantero defiende su terna para juez: “Soy alumno sobresaliente y sin sanciones”

Tras oficializarse su nombre entre los candidatos para ocupar un juzgado penal en Asunción, el fiscal Aldo Cantero salió al paso de los cuestionamientos. El agente del Ministerio Público, cuya trayectoria ha estado marcada por controversias, se escudó en sus méritos académicos para validar la decisión del Consejo de la Magistratura.

“Soy alumno sobresaliente en la Facultad de Derecho, con promedio 5 en la Escuela Judicial, soy magíster y especialista. Ojalá que la Corte pueda tomar la mejor decisión”, mencionó.

El postulante aseguró recibir la noticia con “mucho orgullo y mesura”, consciente de que el proceso entra ahora en su etapa definitiva, en la que los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberán decidir por un aspirante para el cargo.

“Sé que esto depende de los ministros y lo tomo con mucho agradecimiento a los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) por darme una oportunidad más”, dijo.

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Auditorías: “No tengo ninguna sanción”

Uno de los puntos más debatidos sobre el perfil de Cantero es el resultado de las auditorías realizadas a su gestión frente a causas de alto impacto ciudadano y político. Al respecto, el fiscal minimizó los señalamientos asegurando que los exámenes a sus expedientes son procesos de rutina que no han derivado en castigos formales.

“Las causas polémicas se revisaron todas, se hicieron todos los análisis correspondientes y hasta ahora no tengo ningún tipo de sanción ni investigación abierta al respecto”, expresó.

El polémico descarte de Deny Yoon Pak

La inclusión de Cantero generó especial indignación en sectores civiles y jurídicos, dado que su nombre se impuso sobre el del fiscal Deny Yoon Pak, reconocido por liderar la compleja investigación del operativo “A Ultranza Py”.

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Al ser consultado sobre por qué el CM lo prefirió a él por encima de un agente con resultados probados en la lucha contra el crimen organizado, Cantero evitó la confrontación y elogió a su colega.

“Seguramente no fue su momento, pero sé que en cuestiones de meses estará integrando nuevamente alguna terna y llegará muy alto”, agregó.

Los cuestionamientos contra Aldo Cantero

En los últimos años, Aldo Cantero protagonizó diversos casos polémicos y cuestionados públicamente.

Uno de los más relevantes guarda relación con la filtración de supuestos chats que lo vinculan con el cartismo. La controversia surgió en el marco de la causa relacionada con la imputación contra Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete.

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Según los chats filtrados, Cantero aparentemente habría actuado bajo instrucciones de Pedro Ovelar, abogado del denunciante en la causa, el expresidente Horacio Cartes.