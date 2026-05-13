Gobierno detalla esquema del tren de cercanías: inversión, empresas y cronograma

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, celebró la aprobación en el Senado del proyecto de tren de cercanías.

“Realmente muy contentos. Agradecemos al Senado por la media sanción de la ley del tren de cercanías que nos pone un paso adelante para poder ya ir materializando gran proyecto, que es el proyecto emblema de la modernización del transporte público en el área metropolitana de Asunción”, dijo.

Agregó que el Ejecutivo espera una rápida aprobación en la Cámara de Diputados. “Esperamos el apoyo, porque creo que el mensaje del presidente (Santiago Peña) respecto a la necesidad del ciudadano de contar con un transporte digno y de calidad está en primer orden de prioridad”, dijo.

Sostuvo que el tren de cercanías es un proyecto que se merece toda la ciudadanía, principalmente la que utiliza el transporte público.

Lea más: Tren de cercanías: Senadores cartistas frenan debate y aprueban adjudicación directa a emiratíes

Unite al canal de ABC en WhatsApp

MOPC defiende modalidad de licitación

En relación con los cuestionamientos sobre la falta de transparencia del proyecto, considerando que la licitación se realizaría bajo la modalidad directa, la ministra defendió el esquema al señalar que este modelo amplía las posibilidades de procesos competitivos y facilita acuerdos entre Estados.

“A su vez, la sociedad objeto específico (SOE) que se conforme para llevar adelante el tren de cercanías tiene que generar los procesos competitivos también para contratar tanto el constructor, el material rodante, las ingenierías, etcétera”, agregó.

El esquema de financiamiento: US$ 450 millones

Respecto a la inversión total, explicó que el proyecto contempla una primera inyección de US$ 200 millones como capital inicial.

De ese monto, US$ 150 millones serán aportados por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y US$ 50 millones por el Gobierno nacional.

El resto, unos US$ 250 millones que completan la inversión total de US$ 450 millones, será obtenido a través de los mercados de capitales mediante la sociedad de objeto específico creada para el proyecto del tren de cercanías, explicó.

Los actores internacionales en el proyecto del tren

La ministra precisó que ya fue contratada la empresa encargada de la ingeniería del proyecto ejecutivo. Se trata de la firma francesa Grupo Systra, “de mucha experiencia en el mundo ferroviario”.

Asimismo, señaló que la supervisión del proyecto está a cargo de una empresa española, ya contratada para ese efecto.

Lea más: Tren de cercanías: comisión recomendó aprobar adjudicación directa a emiratíes en medio de críticas

¿Cuándo arrancaron las obras del tren de cercanías?

Sobre los plazos, indicó que los primeros entregables se presentarán este año, lo que permitirá iniciar los procesos de ejecución de obra.

Según el cronograma que brindó, las obras preliminares del tren de cercanías comenzarían en el primer semestre de 2027, con un plazo de ejecución estimado de tres años