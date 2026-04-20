Olor a coima: Leite anuncia que dejará el cargo de embajador en EE.UU. y volverá al Senado

“Aclararé por única vez, gracias por entender. En fecha lunes 23 de marzo a las 16 horas, antes de Semana Santa, he comunicado al presidente Santiago Peña la decisión de volver al país y ocupar mi banca en el Senado de la Nación”, posteó este lunes el embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.) Gustavo Leite, en redes sociales.

El senador colorado cartista con permiso agregó: “Mis deseos de hacer una política constructiva y diferenciada desde la banca, donde fui puesto por los votos de la gente, es lo que prima. Acordamos con el presidente Peña mi vuelta para los primeros días de julio”.

Leite encendió la interna en el oficialismo a inicios de abril pasado cuándo dio su polémica frase de “olor a coima”. El senador colorado cartista con permiso lanzó una serie de críticas hacia el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. También aprovechó para mencionar que durante el gobierno de Horacio Cartes (HC) “no había ni olor a coima”.

Leite también alegó algunos empresarios y proveedores supuestamente hasta ahora le mencionan que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco “no nos rompían las bolas”.

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Asistir a compatriotas

Leite, en su posteo, no refiere la fecha de retorno al país para asumir su banca en el Senado. El senador colorado cartista dijo que su “prioridad es dejar encaminada toda la agenda bilateral que está a mi cargo”. Agregó que “responsablemente” se dedicará a la coordinación de la asistencia de los compatriotas al Mundial de Fútbol de la FIFA que iniciará el 11 de junio y culmina al 19 de julio.

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También refiere que estará pendiente de las reuniones pendientes con potenciales inversores y actores políticos estadounidenses, además de la “visita histórica de legisladores norteamericanos a Paraguay en mayo y encuentros empresariales en junio en EE.UU”.

“A mi regreso estaré libre de conversar de política y también de propuestas, proyectos e ideas para que la gente sienta el trabajo del Estado en su día a día. Gracias a los muchos que me apoyan, espero ir mejorando en algunas cosas para los que me señalan”, expresó el embajador saliente en EE.UU.

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No cumplió un año

El 25 de julio del 2025, Gustavo Leite obtuvo el acuerdo constitucional del Senado para asumir el cargo de embajador ante la administración Donald Trump.

Luego, el 7 de setiembre de ese año, Leite presentó sus cartas credenciales ante el presidente Trump, con lo cual quedó oficialmente acreditado ante la Casa Blanca.

Leite forma parte del denominado cupo político. Es decir, no forma parte del escalafón diplomático.

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Tirón de orejas

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, convocó el viernes 10 de abril al embajador en EE.UU. Gustavo Leite, para “expresarle su disgusto por sus últimas declaraciones” y recordarle que como diplomático ”está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones". El senador con permiso se disculpó y asegura que se extralimitó.

Según la información oficial, Ramírez Lezcano le “señaló que la normativa que regula el Servicio Diplomático y Consular, establece muy claramente que manifestaciones como las que hizo a los medios no corresponden”.

“Además, le dejó en claro que situaciones de este tipo no deberían repetirse; a fin de mantener el correcto funcionamiento institucional”, refiere el comunicado.

Finalmente, Leite, de acuerdo al reporte, “admitió que cometió un error y que se extralimitó. Expresó que de ahora en más tendrá una conducta acorde a su condición de representante de nuestro país en el exterior”.

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¿Qué dice la ley?

No es la primera vez que el embajador Gustavo Leite emite declaraciones que por su investidura está vedado. El año pasado, a poco días de asumir su cargo en Washington DC, acudió a la sede de la ANR para dar una charla partidaria. ¿Pero qué disponen la ley diplomática?

La Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

En tanto, el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.