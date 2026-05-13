Resultado preliminar de autopsia apunta a infección por espina de coco en caso de niño fallecido en Coronel Oviedo

La agente fiscal Natalia Chávez, quien investiga el caso, tras la autopsia manifestó a los medios de comunicación que el examen realizado por médicos forenses del Ministerio Público aún no es concluyente y que solamente se cuenta con un resultado preliminar.

Explicó que fueron tomadas varias muestras para estudios complementarios y que aún existen análisis pendientes, por lo que recién en aproximadamente 30 días hábiles se tendría el informe definitivo sobre la causa de muerte del pequeño.

La representante fiscal señaló además que en la noche del lunes intervinieron en la vivienda donde residía el niño y procedieron a la incautación de algunas evidencias que serán sometidas a peritajes para posteriormente comparar con otros resultados investigativos.

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Fiscal solicitó historial médico

Indicó igualmente que solicitó el historial médico completo del menor, tanto del Hospital Distrital de Nueva Londres como del Hospital General de Coronel Oviedo, con el objetivo de determinar si se tomaron las medidas médicas correspondientes durante la atención del pequeño.

Según relató la fiscal, la madre del niño manifestó que el menor no padecía ninguna enfermedad de base que pudiera haber agravado su estado de salud. Añadió que, de acuerdo con los datos preliminares manejados por los investigadores, el niño habría permanecido entre ocho y diez días con la infección, período en el que requería atención médica urgente.

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Natalia Chávez agregó que durante la autopsia no se encontró ninguna espina en el cuerpo del menor y reiteró que el informe final de los médicos forenses estaría listo dentro de 30 días hábiles.