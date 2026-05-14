Villarrica celebró la Independencia Nacional y sus 456 años con un multitudinario desfile patriótico

La capital del Guairá vivió una jornada cargada de civismo, cultura y emoción en el marco de los festejos por la Independencia del Paraguay y el 456° aniversario fundacional de la ciudad. Miles de personas acompañaron el tradicional desfile cívico, estudiantil, policial y militar desarrollado sobre la calle General Díaz, donde estudiantes, autoridades y organizaciones rindieron homenaje a la historia y a la identidad villarriqueña.

Desde tempranas horas, familias enteras comenzaron a congregarse en el microcentro villarriqueño para participar de las actividades oficiales previstas por la Municipalidad y distintas instituciones públicas, educativas, religiosas y culturales.

Tedeum de Acción de Gracias

La jornada se inició con el tradicional Tedeum de Acción de Gracias en la Catedral de la ciudad, ceremonia religiosa que reunió a autoridades locales, representantes de instituciones y ciudadanos en un momento de reflexión y agradecimiento por la historia de la ciudad y del país.

Desfile cívico, estudiantil, policial y militar

Posteriormente, se desarrolló el acto protocolar y el tradicional desfile cívico, estudiantil, policial y militar sobre la General Díaz, principal arteria de la ciudad, donde desfilaron delegaciones estudiantiles, fuerzas públicas, agrupaciones culturales y organizaciones civiles.

Más de 60 instituciones educativas participaron del homenaje patriótico, con presencia de abanderados, bandas musicales, escoltas y estudiantes destacados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Villarrica: celebran 456 años de fundación de la capital guaireña

Durante el acto, las autoridades resaltaron el papel histórico de Villarrica como una de las ciudades con mayor legado intelectual, artístico y educativo del país, conocida tradicionalmente como “la culta y andariega”.

La capital guaireña fue fundada el 14 de mayo de 1570 por el capitán español Ruy Díaz de Melgarejo en la antigua región del Guayrá. A lo largo de los siglos, la ciudad debió trasladarse en siete ocasiones debido a ataques bandeirantes y conflictos regionales, fenómeno que le valió el histórico apodo de “Ciudad Andariega”.

La directora de Cultura de la Municipalidad, Janice Ayala, destacó que mayo representa uno de los meses más significativos para la ciudad por la gran cantidad de celebraciones históricas y culturales que convergen en estas fechas. “Celebramos no solamente la independencia nacional, celebramos nuestra fundación, celebramos a los próceres, celebramos a las madres y nuestras raíces”, expresó durante la jornada festiva.

Lea más: Villarrica: presentan programa de la fiesta en honor al Espíritu Santo

La funcionaria señaló además que el tradicional desfile representa una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y la formación ciudadana de los jóvenes villarriqueños. “Villarrica nos necesita a todos y desde Villarrica al país. Estamos formando ciudadanos responsables, con identidad propia, que pueden brindar muchísimo a la patria”, manifestó.

Ayala resaltó igualmente el perfil artístico de la ciudad y recordó que durante todo el mes de mayo se desarrollan múltiples actividades culturales, entre ellas conciertos, exposiciones pictóricas, presentaciones de libros y espectáculos musicales.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Villarrica, monseñor Miguel Ángel Cabello, valoró la masiva participación ciudadana y señaló que estas fechas representan una ocasión especial para renovar el compromiso con el desarrollo integral de la comunidad.

Lea más: Villarrica rindió un emotivo homenaje a Manuel Ortiz Guerrero a 93 años de su fallecimiento

El religioso sostuvo que la formación intelectual, moral y humana de niños y jóvenes constituye uno de los principales desafíos para el futuro del país y destacó el papel de las nuevas generaciones como esperanza para la patria.

Asimismo, en vísperas del Día de la Madre, monseñor Cabello dedicó un mensaje especial a las mujeres paraguayas, resaltando su rol histórico en el sostenimiento de las familias y en la reconstrucción permanente de la nación paraguaya.