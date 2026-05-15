Día de la Madre en Asunción: furor por los paseos en lancha hasta el Puente Héroes del Chaco

Este viernes, la bahía de Asunción se llenó de vida desde muy temprano, en un festejo del Día de la Madre diferente. Aprovechando el fin de semana largo por las Fiestas Patrias, niños, madres y abuelos compartieron la misma chispa de asombro mientras subían a lanchas para una aventura muy especial: un recorrido fluvial desde la bahía hasta el Puente Héroes del Chaco.

Paseos en lancha: una tradición que se renueva

Bajo un cielo de un azul profundo que parecía pintado a mano, las embarcaciones iban y venían suavemente por las aguas de Asunción. El ruido de los motores marcaba el ritmo de una jornada diseñada para redescubrir los encantos del turismo en Paraguay.

Nieves Ferreira y su esposo Milciades Agüero, quienes realizan este servicio hace varios años, contaron a ABC que estas fiestas tuvieron una concurrencia sin precedentes.

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Los paseos en lancha por la bahía de Asunción permiten a los turistas una mirada diferente de la capital, desde la majestuosidad del río.

Navegar por estas aguas es conectarse con la esencia de un país que fluye, y una experiencia distinta para las familias que deciden pasar un Día de la Madre único.

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Qué hacer en Asunción este feriado: postales únicas desde el río Paraguay

“Es un regalo inolvidable poder estar aquí con mi madre y mi hija al mismo tiempo”, comentó Mabel, emocionada de poder hacer el trayecto junto con “la reina de la casa”, quien además está de cumpleaños.

Ellas prefirieron el viento en la cara antes que las paredes cerradas de un restaurante.

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“Hermoso día para hacer esto. Está lindo, es bastante agradable”, afirmaron llenas de emoción por el día en familia. Su testimonio refleja el cambio de paradigma en el festejo tradicional, donde la vivencia compartida supera lo material.

Puente Héroes del Chaco: nuevo destino favorito del turismo

Entre los presentes, Javier, un turista español quien acaba de llegar con amigos desde Madrid, España, no dejaba de expresar su asombro por la belleza natural.

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“Maravilloso, estamos encantados. Con ganas de disfrutar”, dijo y contó que vinieron atraídos por un amigo paraguayo que vive hace 27 años en Madrid, que vino a pasar el día con su mamá en Lambaré.

La historia de Susana aportó el toque internacional más curioso, ya que decidió dejar la paradisíaca Hawái para venir a vivir a Paraguay. “Espero la residencia”, dijo y contó que supo de la amabilidad y hospitalidad del país y decidió embarcarse sola a esta aventura. “Vine a disfrutar y conocer poco a poco el país. Espero disfrutar del viaje en bote”, agregó.

Día de la Madre: historias de una aventura sobre el agua

El éxito de esta convocatoria, tras una jornada de muchísima concurrencia a la Costanera, demuestra que los ciudadanos buscan alternativas frescas para disfrutar del tiempo libre con amigos y familiares.

Nieves y Milciades contaron encantados que el jueves tuvieron que extender la cantidad de viajes y que probablemente hoy también lo harían. Ellos están todos los días de 8:00 a 18:00 ofreciendo este servicio y otros diferenciados con más distancia en el recorrido.

El boom de la navegación recreativa: Asunción reconecta con su identidad

El boom de estos paseos responde a una necesidad de reconexión con el entorno, transformando el paisaje cotidiano en un destino aspiracional.

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Las familias ya no solo buscan comer juntas, sino crear memorias visuales en lugares que antes parecían distantes o inaccesibles. La Bahía de Asunción se consolida así como el epicentro de un turismo recreativo que va creciendo.