IPS: Diputado disidente plantea eliminar el Consejo de Administración

El diputado disidente Daniel Centurión manifestó que la conformación del Consejo de Administración del IPS plantea un modelo tripartito entre el Estado, empleadores y Trabajadores, sin embargo, nunca se cumplió dicho requisito y solo se convirtió en un coto político prebendario, corrupto y hasta extorsionador.

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“Si bien, la conformación del Consejo de Administración del IPS plantea el modelo tripartito, Estado, empleadores y trabajadores, históricamente no ha cumplido con el objetivo de dirigir y controlar administrativamente la Institución, sino por el contrario, se ha convertido en un coto politiquero, prebendario, corrupto y extorsionador”, escribió en X el diputado Daniel Centurión.

El parlamentario planteó debatir una reforma total y estructural de la ley orgánica de la provisional; sin embargo, como medida de urgencia, propone la eliminación del Consejo de Administración.

“Mientras analizamos y debatimos sobre una reforma estructural de la ley orgánica, con un modelo distinto de gobernanza, que va a llevar un tiempo considerable, consideró apropiado plantear ya nomás la eliminación de ese Consejo, fortaleciendo las áreas de control y fiscalización”, sostuvo Daniel Centurión.

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El parlamentario indicó que el doctor Isaías Fretes tiene su total apoyo debido al compromiso demostrado para sanear el IPS, sumido en la total miseria con edificios precarios, falta de médicos y ausencia total de medicamentos, incluso los básicos.

“Aprovecho la oportunidad para reiterar mi apoyo al Dr. Isaías Fretes, quien ha demostrado transparencia, integridad, valentía y compromiso institucional”, manifestó el parlamentario.