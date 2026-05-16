Hospital Nacional de Itauguá registró más de 28.000 consultas y 1.000 cirugías en abril

El Hospital Nacional de Itauguá (HNI), uno de los centros de referencia de la red de hospitales especializados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), presentó su balance de gestión correspondiente al mes de abril de 2026.

Las cifras destacan el rol neurálgico de la institución para dar respuesta a pacientes que requieren atención de alta complejidad en todo el país.

De acuerdo con el último reporte oficial, el centro asistencial coordinó un total de 28.027 consultas médicas en sus diferentes áreas.

Del volumen total de pacientes atendidos entre el 1 y el 30 de abril, el sector de consultas externas absorbió el mayor flujo con 20.900 atenciones ambulatorias especializadas.

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Estas consultas, que no requirieron internación, abarcaron especialidades críticas como:

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Reumatología y Hematología.

Cardiología y Neumología.

Neurología y Gastroenterología.

Dermatología, Urología y Psicología.

Por otra parte, el departamento de urgencias mantuvo un ritmo operativo ininterrumpido las 24 horas del día, registrando un total de 7.127 consultas de emergencia durante el cuarto mes del año.

Diagnóstico avanzado y respuesta quirúrgica

Más allá de las consultas clínicas, el Hospital Nacional de Itauguá demostró una fuerte capacidad operativa en sus servicios de apoyo y quirófanos: