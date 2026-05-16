Itauguá se moviliza en maratón solidaria para asistir a damnificados del incendio del mercado

La iniciativa denominada “Itauguá de Pie: Todos por el Mercado” reúne a cientos de personas durante toda la jornada solidaria que se desarrolla frente al Mercado Municipal de Itauguá y, que posteriormente se trasladará en el Club Social Itaugüeño.

La campaña tiene como finalidad recaudar recursos económicos para asistir a los trabajadores y comerciantes que perdieron sus puestos de venta y mercaderías tras el voraz incendio registrado el domingo 9 de mayo.

Para arrancar la actividad desde tempranas horas se distribuyeron una gran cantidad de alcancías entre voluntarios, quienes recorrieron distintos sectores de la ciudad solicitando la colaboración ciudadana.

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Los organizadores de la actividad esperan contar con el respaldo de importantes firmas comerciales de Itauguá como también de diferentes puntos del país para realizar los económicos y donaciones de manera a recaudar la mayor cantidad posible de dinero y así ayudar a las familias afectadas.

Las principales actividades artísticas y culturales de la maratón se concentran frente a la entrada principal del Mercado Municipal.

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Durante toda la jornada se espera la participación de músicos, animadores y artistas nacionales, quienes se sumarán de manera solidaria al evento organizado por ciudadanos y comerciantes.

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Asimismo, también, se espera la presencia de Francisco Russo, quien acompañará la actividad con sus memorables interpretaciones.

La maratón solidaria cuenta con la transmisión online del medio de comunicación local Itaugüa Media, que realiza la cobertura en vivo mostrando el minuto a minuto de toda la actividad solidaria. Esto con el objetivo de visibilizar el evento y llegar a numerosas personas que podrían ser los potenciales contribuyentes del evento.

Los organizadores habilitaron además una cuenta bancaria en el Banco Continental, a nombre de Fernando Arturo Acuña Ale, para canalizar las donaciones destinadas a los comerciantes afectados.

También se permitió realizar aportes mediante transferencias utilizando el alias mercado@itaugua.com.py.

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Construcción de un nuevo mercado

Entretanto, la Municipalidad de Itauguá continúa avanzando en las gestiones para la construcción de un nuevo mercado municipal.

El intendente Horacio Fernández (ANR-HC) realizó recientemente la entrega de G. 400 millones para asistir a los afectados y anunció que ya se encuentran ultimando detalles administrativos y técnicos para iniciar la construcción de un nuevo edificio.

“Nosotros estamos gestionando los fondos para realizar la construcción de un nuevo mercado. Queremos aprovechar este momento para construir un nuevo edificio y que sea para beneficio de todos los itaugüeños”, manifestó el jefe comunal al referirse al proyecto impulsado tras el incendio que afectó a uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad.