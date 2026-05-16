Servicios de salud de Paraguarí alcanzaron más de 63.000 consultas en abril

El sistema de salud pública en el noveno departamento experimentó una notable actividad asistencial durante el mes de abril de 2026.

Según los datos oficiales emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), los servicios dependientes de la IX Región Sanitaria – Paraguarí alcanzaron un total consolidado de 63.412 consultas médicas, consolidando la descentralización y el acceso oportuno a la atención médica en la región.

El desglose de los datos estadísticos revela una respuesta integral ante la demanda ciudadana. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril, los establecimientos de mayor complejidad (como hospitales generales, distritales y puestos de salud) absorbieron la mayor carga asistencial con un total de 38.852 consultas efectivas.

De esta cifra, el flujo se distribuyó principalmente en consultas externas o ambulatorias programadas con 25.619 atenciones, mientras que el sistema de urgencias canalizó 13.219 casos, demostrando la capacidad resolutiva de las guardias de la zona.

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Asimismo, se implementaron modalidades alternativas como atenciones extramurales y teleconsultas que facilitaron el acercamiento de los profesionales a las comunidades vulnerables.

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Paralelamente, las estrategias de atención primaria continúan rindiendo frutos mediante la labor comunitaria. Las 60 Unidades de Salud de la Familia (USF) distribuidas estratégicamente en todo el departamento registraron 24.560 atenciones.

En este segmento, las consultas externas lideraron con 20.464 citas, complementándose dinámicamente con visitas domiciliarias directas, actividades extramurales, teleconsultas y coberturas de urgencias.

Fortalecimiento en Diagnósticos y Cirugías

Más allá de las consultas clínicas presenciales, el balance mensual resalta el incremento en la capacidad operativa y tecnológica de la región.

En el área de apoyo al diagnóstico, los hospitales optimizaron el uso de sus equipamientos logrando realizar 5.904 estudios por imágenes, abarcando una importante cobertura de radiografías, ecografías y mamografías de control preventivo.

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Finalmente, la alta complejidad médica anotó la realización exitosa de 266 cirugías, abarcando diversos procedimientos efectuados de forma segura dentro de la red hospitalaria pública regional, reduciendo de esta manera la necesidad de derivaciones masivas hacia la capital del país y optimizando los tiempos de respuesta para los pacientes de Paraguarí.