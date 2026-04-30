Hospitales públicos con “enorme deficiencia” y Peña asiste a inauguración de clínica colorada

El Presidente Santiago Peña al terminar su reunión con ministros, en donde “estiró de la oreja” a algunos, entre ellos a la ministra de Salud María Teresa Barán, fue al acto de inauguración de la secretaría de salud ”Don Horacio Cartes" en la sede de la ANR, en donde recorrió el sitio completamente refaccionado, y donde según se dijo, se invirtió G. 462 millones.

Mientras Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez y casi todos los ministros y senadores integrantes del “Comando Nacional” participaban del acto, en los hospitales públicos algún ciudadano común chocaba con la dolorosa realidad de la precariedad y la falta de insumos básicos.

Las falencias en el sistema sanitario también alcanzan a los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes a pesar de pagar todos los meses para recibir asistencia digna no cuentan ni con medicamentos básicos para sus dolencias; incluso no hay abastecimiento para los pacientes crónicos.

“Mientras esperamos la construcción de los hospitales (...) tenemos una enorme deficiencia. Se tuvo una descoordinación con el Ministerio de Economía, lo que hizo que la gestión se viera resentida. También ha afectado al Ministerio de Salud donde se acumularon deudas importantes con proveedores", dijo el presidente Santiago Peña durante la reunión con sus ministros.

Peña pidió a María Teresa Barán redoblar esfuerzos, incluso le pidió mayor coordinación y gestión; sin embargo, pese a las reiteradas críticas la sigue manteniendo como ministra.

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“Se requiere de una gestión del día a día, se necesita gestión para asegurar el stock de medicamentos y los médicos necesarios para asegurar la atención”, dijo Santiago Peña.

Solicitó además trabajar de manera coordinada con el nuevo titular del IPS, Isaías Fretes para buscar subsanar las falencias sanitarias que cada día aumentan.

“Vivimos en un ambiente de intervención y de crisis permanente. Pido redoblar el esfuerzo del ministerio y de los médicos.También que se haga la coordinación con el IPS. La ciudadanía espera que las instituciones del Estado puedan funcionar”, dijo el presidente.

La otra realidad

Mientras en los hospitales públicos las paredes están llenas de moho y los techos con goteras, el Partido Colorado inauguró las mejoras realizadas en su secretaría de Salud.

Aquí el aspecto es diferente, las paredes destellan blancura, se observan medicamentos en las estanterías y hay un “batallón de batas blancas” que recibe a los pacientes.

El doctor Miguel Olmedo, quien fue viceministro y ahora es presidente de la seccional de Santa Elena (Cordillera) y encargado de la Secretaría de Salud, manifestó durante el acto inaugural que un “batallón de 100 batas blancas” está al servicio del Partido Colorado para recibir a los pacientes.

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Es decir, en los hospitales en muchas ocasiones no se encuentran con médicos de guardia, pero en el Partido Colorado 100 galenos están para brindar atención.

La politización de un derecho tan básico como es la salud en nuestro país es una triste realidad, tan común que la gente ya normaliza que los candidatos estén repartiendo medicamentos u ofreciendo atención sanitaria en pleno mitin político.