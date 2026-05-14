Wiens advierte al TEP y al TSJE que cuidarán cada voto y exige garantías

Luego de que se diera a conocer que la Justicia Electoral cajoneó un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Contrataciones Públicas que pide investigar al proveedor de las máquinas de votación de las elecciones 2021, 2023 y 2026, la disidencia colorada pidió suspender el proceso electoral hasta que se haga una auditoría a las máquinas de votación.

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En dicho contexto, Arnoldo Wiens también salió a exigir garantías al TEP de la ANR y a la Justicia Electoral. Fue el miércoles último durante un acto político en Luque en apoyo a la precandidatura de Diego Romero, aspirante a la intendencia del distrito.

“Queremos dar un mensaje también al Tribunal Electoral Partidario y al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ante las dudas del proceso en la parte informática y tecnológica de lo que es este proceso electoral con todos nuestros apoderados, vamos a ser fieles custodios”, señaló Wiens.

Agregó que también invitaba a los medios de comunicación a acompañar de cerca este proceso electoral “para que realmente lo que exprese cada voto de cada paraguayo y paraguaya se plasme en el resultado final de las urnas”.

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“No podemos jugar con la seriedad y la transparencia en un proceso electoral”, aseveró.

Sostuvo que si bien el sistema de máquinas de votación ya usado en las elecciones municipales 2021 y generales 2023 es muy bueno, se necesita tener garantías por parte de las instituciones “de que realmente se va a respetar el proceso como corresponde”.

“Nosotros vamos a luchar para que nuestra gente esté motivada a ir al local electoral y a expresar su decisión, su voluntad, pero exigimos que los procesos sean transparentes, sean creíbles y confiables”, manifestó.