Nacionales
18 de mayo de 2026 a la - 10:19

Pavo Real Py: Alexandre Rodrigues afrontará juicio desde junio

Alexandre Rodrigues Gomes, afrontará juicio desde junio.
Alexandre Rodrigues Gomes, afrontará juicio desde junio.Carlos Ortega

El acusado por el caso Pavo Real Py II, Alexandre Rodrigues Gomes, afrontará juicio oral desde el 3 de junio por supuesto narcotráfico y otros hechos punibles más derivados del mismo. El mismo fue detenido el 19 de agosto de 2024, fecha en que su padre, el diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, perdió la vida en un enfrentamiento con la Policía, durante los allanamientos simultáneos a sus domicilios.

Por ABC Color

Para el próximo miércoles 3 de junio de 2026, a las 8:30, está previsto el inicio del juicio oral y público a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista, por el caso denominado como Pavo Real Py II.

A cargo del debate público estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y Federico Rojas.

Lea más: Pavo Real II: Confirman que Alexandre Rodrigues va a juicio por supuesto narcotráfico y otros delitos

Rodrigues Gomes fue acusado por los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, por los hechos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

El 19 de agosto de 2024 los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres encabezaron allanamientos simultáneos en los domicilios de Alexandre Rodrigues Gomes y su padre, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El primero fue detenido y el segundo perdió la vida al enfrentarse con policías que acompañaron el procedimiento.

Lea más: Imputan en Brasil a Alexandre Rodrigues por narcotráfico

NOTICIA EN DESARROLLO