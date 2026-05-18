Pavo Real Py: Alexandre Rodrigues afrontará juicio desde junio

Para el próximo miércoles 3 de junio de 2026, a las 8:30, está previsto el inicio del juicio oral y público a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista, por el caso denominado como Pavo Real Py II.

A cargo del debate público estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y Federico Rojas.

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Rodrigues Gomes fue acusado por los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, por los hechos de tráfico internacional de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

El 19 de agosto de 2024 los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres encabezaron allanamientos simultáneos en los domicilios de Alexandre Rodrigues Gomes y su padre, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El primero fue detenido y el segundo perdió la vida al enfrentarse con policías que acompañaron el procedimiento.

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