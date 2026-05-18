Nueva consejera del IPS promete humanizar atenciones en hospitales

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) vive un cambio histórico. Tras la salida de Víctor Insfrán Dietrich, Mirtha Arias toma el cargo como nueva representante del sector obrero. De esta manera, se convierte en la primera mujer en integrar este consejo en 80 años como representante del sector de los trabajadores.

Arias, quien cuenta con 38 años de antigüedad como funcionaria de la Municipalidad de Asunción y, según relató, fue la primera mujer en presidir la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), solicitó un permiso sin goce de sueldo en la comuna para dedicarse a la gestión de la previsional.

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Como aportante del IPS, asegura conocer el sistema tanto desde el rol de paciente como de acompañante.

Será “madrina” de los albergues y aliada de las trabajadoras

En sus primeras declaraciones, la consejera sostuvo que su gestión tendrá un enfoque humano y de género. Tras recorrer recientemente las instalaciones del Hospital Central, Arias se mostró conmovida por la realidad de las madres que tienen a sus hijos internados en terapia intensiva.

“Ya estuve viendo el albergue del IPS, la desesperación de las mamás por la falta de medicamentos y por no contar a veces ni con un plato de comida. Me gustaría ser como una madrina de los albergues”, afirmó de manera directa.

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Asimismo, ratificó su compromiso con los derechos laborales femeninos bajo la premisa de que “quien cuida a una mujer, cuida a una familia”.

Prometió una revisión urgente de las trabas burocráticas que congelan los beneficios de las aseguradas: “Hay personas que por dos o tres días de retraso patronal no pueden cobrar su permiso de maternidad, o trabajadores accidentados que quedan sin cobertura. Hay que optimizar eso para que el IPS realmente sirva al trabajador”.

Los desafíos del IPS, según Arias

Al analizar el estado actual de la previsional, Arias diferenció los desafíos de esta nueva etapa de los que enfrentaron sus antecesores. Explicó que el periodo anterior se enfocó en el área administrativa porque encontró al IPS con deudas “siderales y catastróficas”.

Sin embargo, apuntó que ahora es momento de reconstruir la gestión básica y los servicios cotidianos que afectan al asegurado. Primeramente, cuestionó las largas filas compartidas en el Hospital Central donde los ancianos caminan perdidos de un sector a otro. Propone una reingeniería de personal para ofrecer una atención personalizada y guiada.

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Propone además la modernización del Call Center. Apunta a renovar los canales de agendamiento para terminar con el calvario de las citas médicas de los asegurados.

Asimismo, reconoció que el área médica es el punto más crítico del IPS y donde se concentrará el mayor control técnico.

La nueva consejera recordó que la única fuente de financiamiento real del IPS son los trabajadores aportantes. Ante esto, planteó la necesidad de aplicar mayor tecnología y cruzar datos con otras instituciones del Estado para fiscalizar qué cantidad de empleados tienen las empresas y si realmente están aportando por todos ellos.

Finalmente, hizo un llamado a la juventud trabajadora para generar conciencia sobre la importancia del seguro social. Instó a exigir a sus empleadores la formalización laboral para sostener y mejorar el sistema de salud pública.