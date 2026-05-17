Nueva representante de trabajadores en IPS plantea reducir evasión en ciudades fronterizas

Ante constantes denuncias y hechos de negligencia médica, mala atención y escasez de medicamentos, sumado a hechos de presunta corrupción, Isaías Fretes asumió en reemplazo de Jorge Britez como presidente de IPS el 22 de abril, hace menos de un mes.

Uno de los primeros pedidos que realizó Fretes al consejo de administración fue que los miembros del mismo pongan sus cargos a disposición, algo a lo que se resistieron en un primer momento, pero después fueron cediendo, siendo uno de ellos el sector de los trabajadores, el cual reemplazó a Victor Insfrán por la conocida lider sindical Mirtha Arias.

La misma asumirá el martes y como eje principal para buscar una solución a los problemas que hoy aquejan a los asegurados de IPS, adelantó en entrevista con nuestro medio que presentará un plan de reducción de evasión de aportantes, principalmente en las zonas fronterizas, dónde históricamente tienen registros de denuncias de trabajadores que están en la informalidad.

“Una de las primeras propuestas que me gustaría realizar es tener una mirada al área de aporte obrero patronal. ¿Por qué?, porque justamente ante el déficit de recursos, ese es el área que nos puede ayudar potenciando y aumentando la cantidad de aportantes. Esa es una tarea que tiene que ser constante, que tiene que ser fiscalizada, que tiene que ser controlada y verificada porque sabemos que hay mucha evasión, sobre todo en ciudades importantes fronterizas, y nos gustaría que eso se pueda eh mejorar, optimizar, dotar de tecnología", explicó.

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Reducir evasión aplicando tecnología

Agregó que dentro de ese plan buscaría la aplicación de tecnología a través de convenios firmados con el Ministerio de Tecnologías para la Información y Comunicación (Mitic) que ayude a optimizar esos recursos.

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Citó instituciones como la Dirección Nacional de Ingresoos Tributarios (DNIT) que tienen avance en su capacidad de verificación, control y fiscalización con los que se podría identificar las zonas, empresas y trabajadores que hoy no aportan al IPS.

“La DNIT tiene un sistema de verificación y control de todas las empresas, entonces, ver si tiene está acorde con lo declarado en en el IPS en aporte obrero patronal y luego empezar a avanzar en las fiscalizaciones para que tenga una continuidad y se pueda mejorar en la cantidad aportantes”, puntualizó.

Dijo que la verificación de los aportes debe ser continua y eso tiene que crecer, ya que según datos que manejan desde el sector obrero, estiman que hay casi 20% de evasión, ya que además de la informalidad imperante, hay muchas empresas inscriptas que tampoco cumplen con los aportes o declaran menos trabajadores de los que tienen.

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Uno de los sectores de los que más denuncias reciben es el de la maquila, la cual creció 35% en los últimos diez años y que incrementó 18% en cuanto a empleo en el sector el último año.

“En área fronteriza tipo Salto el Guirá, Pedro Juan, siempre nos han denunciado a nosotros los trabajadores ‘nosotros estamos acá, trabajamos no sé cuántas horas, pero no tenemos acceso al IPS’, se habla del tema de la maquila, bueno, tengamos mayor información, transparentemos eso y que podamos realmente aumentar esa cantidad, pero bien acompañar con gestión!, precisó.

Destino de fondos al área de salud de IPS

Por otro lado, también recordó el compromiso firmado por el exministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, en saldar la deuda la deuda que tiene el gobierno central con el IPS, la cual hoy día ronda los US$ 641 millones, por lo que insistirá ante el consejo la posibilidad de gestionar el pago de la misma, aunque sea de un mínimo porcentaje a fin de que los recursos se destinen al área de salud.

Arias reconoció que en el área de jubilaciones el IPS está mejor, según los informes a los que accedieron, pero no descartó trabajar con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para analizar la realidad de cómo están los activos y pasivos en los cálculos actuariales.

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“Así como lo hicimos y lo hemos planteado desde las centrales sindicales, el tema del 1% del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) que se ha destinado exclusivamente al fondo de salud, así también destinar exclusivamente algunos recursos que se puedan obtener al fondo de salud, para que se pueda mejorar en el área de atención a la salud, de que no falte el medicamento”, refirió.

No descartó hablar de una reforma de la carta orgánica del IPS, ya que considera que la misma ya data de hace muchos años. Otro tema es el de los inmuebles, ya que los mismos implican gastos y al venderlos se podrían destinar los fondos a una reserva.

“Hay lugares donde inclusive se están ocupando porque no hay capacidad de controlar tantos inmuebles. Darle una mirada y eso significa reformar la carta orgánica que de ninguna manera creemos que va a afectar, sino al contrario, va a ayudar a consolidar los fondos del aporte jubilatorio. Considero que en este momento una reforma de edad, de reformas paramétricas, no es conveniente, deberíamos de darle otra mirada. Hace poco se hizo la reforma del promedio de 36 meses a 10 años, y habrá que ver exactamente qué cantidad eso aportó y qué significa”, detalló.