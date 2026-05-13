Nacionales
13 de mayo de 2026 a la - 18:12

Renovación en IPS: nombran a Mirtha Arias en reemplazo de Víctor Insfrán

Santiago Peña en traje oscuro firme documentos, Mirtha Alzira Arias Noguer a su lado en traje azul, ambos en oficina gubernamental.
Santiago Peña firma el decreto de nombramiento de Mirtha Alzira Arias Noguer como nueva consejera del IPS.Gentileza

El presidente de la República, Santiago Peña, nombró a Mirtha Alzira Arias Noguer como nueva representante de los trabajadores en el Consejo de Administración del IPS. Arias sustituye a Víctor Insfrán, cuya renuncia se produjo tras la presión de gremios asegurados. La nueva consejera asume el reto de restaurar la confianza y transparencia en la previsional.

Por Nadia Cano

En un movimiento clave para restaurar la confianza ciudadana, el Poder Ejecutivo oficializó esta tarde el nombramiento de Mirtha Alzira Arias Noguer como nueva integrante del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS).

La designación, establecida mediante el Decreto Presidencial N° 6026, posiciona a Arias como miembro titular en representación directa de los trabajadores asegurados, ocupando el lugar de Víctor Eduardo Insfrán Dietrich, quien presentó su renuncia al cargo.

Decreto oficial en texto impreso que nombra a Mirtha Alzira Arias Noguer en el Consejo de Administración del IPS.
Decreto de nombramiento de Mirtha Alzira Arias Noguer como consejera del IPS en representación de los Trabajadores Aportantes.

Arias es secretaria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con su llegada al IPS, que ocurre en un momento crítico, el reto es restaurar la confianza y transparencia en la previsional. Actualmente, el seguro social enfrenta problemas de urgente solución como la escasez de medicamentos, que es una preocupación diaria para los asegurados.

Víctor Insfrán: fin de ciclo bajo presión

La renuncia de Víctor Insfrán fue la culminación de meses de tensiones y reclamos ciudadanos que se agudizaron tras la salida de Jorge Brítez como presidente del IPS y, el nombramiento de Isaías Fretes el pasado 22 de abril. En su primera conferencia de prensa, Fretes pidió a consejeros, gerentes y directores, poner sus cargos a disposición, pero solo Gustavo González Maffiodo respondió y, en su reemplazo fue nombrado Jimmy Jiménez.

La permanencia de Insfrán en el Consejo fue fuertemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil y gremios de trabajadores debido a que durante su gestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios ocasionó un daño patrimonial de US$ 5 millones. La causa prescribió en el 2010.

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Siguen siendo parte del Consejo de Administración, como ya lo eran en la gestión del anterior presidente de IPS: Bettina Silvana Albertini Alonso, en representación del Ministerio de Trabajo; José Emilio Argaña Contreras, representante de los Empleadores y, José Jara Rojas, en representación de Jubilados y Pensionados.