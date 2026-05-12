Fiscales piden prisión preventiva de Erico Galeano ante renuncia en el Senado

El pedido de prisión preventiva del senador renunciante Erico Galeano Segovia fue presentado ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que el pasado 4 de marzo condenó al legislador colorado a 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, en el marco del caso A Ultranza.

El argumento de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, para solicitar la prisión preventiva de Erico Galeano, es que con la eventual aceptación de su renuncia en la Cámara de Senadores, desaparece el argumento del fuero parlamentario, que había esgrimido el tribunal para mantener las medidas alternativas.

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En el escrito los agentes resaltan que corresponde aplicar la medida cautelar de carácter personal requerida, más aún considerando que la condena de Erico Galeano Segovia fue confirmada el pasado 4 de mayo por el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado.

“Al tener en cuenta la gravedad de los hechos y la elevada cuantía de la pena dictada existe la necesidad de asegurar el sometimiento del condenado a este proceso penal y al mismo tiempo asegurar la aplicación de la pena impuesta”, señala parte del pedido presentado por los fiscales Pak y Corbeta.

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Tribunal debe convocar a Erico Galeano

En atención al pedido presentado por los fiscales del caso A Ultranza ahora el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos, debe fijar fecha y hora para la audiencia de revisión de medidas de Erico Galeano.

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El pasado 4 de marzo, al dictar la condena a 13 años de cárcel el presidente del colegiado señaló que el artículo 191 de la Constitución Nacional establece la inmunidad parlamentaria, por ende, el congresista no puede ir a prisión hasta que quede firme la condena o que deje formar parte de la Cámara de Senadores.

El parlamentario estuvo con arresto domiciliario desde el 26 de septiembre hasta el 26 de diciembre de 2023. Esos tres meses se computan como parte de su condena.

Esta mañana Erico Galeano presentó su renuncia indeclinable a la Cámara de Senadores, que trataría la solicitud en sesión extraordinaria prevista para este martes. De aceptarse la dimisión ya no habrá impedimentos para que el condenado vaya a prisión.

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