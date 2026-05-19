IPS: Asociación de Asegurados exige audiencia con Fretes y declaración de emergencia

A través de una nota entregada este martes en la sede de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), la Asociación Nacional de Asegurados manifestó su profundo malestar ante la falta de respuesta inmediata por parte de las nuevas autoridades de la previsional.

Representantes del gremio informaron que, tras haber solicitado una audiencia de carácter urgente el pasado 23 de abril, la administración les agendó el encuentro recién para el 17 de junio, una postergación que consideran inaceptable, dada la crítica situación de la institución. Cristina Machaín, vicepresidenta de la organización, lamentó la actitud de la directiva.

“Ni siquiera han tenido la delicadeza de comunicar o dar curso a una respuesta a través del teléfono de contacto. Para nosotros es de suma urgencia porque no solamente hacemos reclamos, sino que traemos propuestas”, se quejó.

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Piden declarar emergencia sanitaria en IPS

Tanto Machaín como Julio López, presidente del gremio, coincidieron en que la solución inmediata a la crisis del IPS requiere que el Poder Ejecutivo declare la emergencia sanitaria. Esta medida permitiría a la previsional realizar compras y contrataciones directas vía excepción para abastecerse de los medicamentos e insumos faltantes de manera inmediata.

“A un mes de la asunción de la nueva administración, nuestros compatriotas siguen deambulando por los pasillos clamando atención digna”, denunció el presidente de la asociación, señalando que la falta de profesionales médicos y de insumos persiste. “Esto tiene que ser enfrentado con un golpe de timón, no aplicando la misma orientación que se venía aplicando”, añadió.

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Propuestas de la Asociación de Asegurados

La Asociación Nacional de Asegurados citó una serie de medidas urgentes que, según afirman, el actual presidente del IPS debe contemplar para mejorar la recaudación y la gestión de la institución, entre ellas:

Combate a la evasión patronal (estimada en un 60%) : proponen un cruzamiento de datos inmediato entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El objetivo es sancionar a los patrones que descuentan el aporte obrero a los trabajadores pero no lo depositan en el IPS.

Recorte de “cargos de confianza”: denuncian la existencia de una superpoblación de asesores y funcionarios contratados en los últimos cinco años que no cumplen funciones reales. “Vinieron de arriba como paracaídas con altísimos cargos; que se los mande de vuelta a su casa”, reclamó Machaín.

Disconformes con discurso de “transparencia”

El titular de la organización cuestionó el discurso oficialista sobre la apertura del nuevo gobierno: “Si se habla de una administración orientada a la transparencia y la participación, creemos que los representantes de los asegurados deberían tener prioridad en ser escuchados”.

La Asociación Nacional de Asegurados del IPS es una organización que actualmente aglutina a entre 800 y 900 asociados, uniendo en un mismo frente a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la previsional, comentó López.

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