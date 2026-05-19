Jubilados piden a Peña remover a Argaña y Jara Rojas del Consejo del IPS

La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay solicitó al presidente de la República, Santiago Peña, la remoción de los consejeros Emilio Argaña y José Jara Rojas del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS).

El pronunciamiento fue realizado por el Dr. Pedro Halley, el Lic. Gustavo Canatta y el Lic. Elvio Brun, quienes manifestaron su respaldo al proceso de recuperación financiera y administrativa del Seguro de Salud del IPS, encabezado por el Dr. Isaías Fretes.

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Durante la conferencia, los representantes de los jubilados señalaron que tanto Argaña como Jara Rojas “ya no representan a los jubilados”, por lo que pidieron al Poder Ejecutivo que disponga su salida del órgano directivo de la previsional.

Asimismo, ratificaron su apoyo a las medidas impulsadas por Fretes en materia de ordenamiento, racionalización de recursos y gestión del Seguro de Salud.

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Los jubilados también anunciaron que asumirán un rol de observadores y contralores para velar por el uso adecuado de los recursos del Fondo de Jubilaciones.

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La actividad se llevó a cabo en la sede de la Unión Nacional de Jubilados, ubicada en Fernando de la Mora, y contó con la participación de dirigentes de distintas organizaciones de jubilados del país.