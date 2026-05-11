Jubilados se movilizan para exigir cambio total en el Consejo del IPS

Los miembros de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (Unjpy) se concentraron frente a la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre las calles Herrera y Constitución, donde reafirman su exigencia de una renovación total del Consejo de Administración bajo la presidencia del doctor Isaías Fretes, quien desde que tomó el cargo estuvo exponiendo una serie de malos manejos en materia de recursos de la previsional.

El licenciado Elvio Brun, vocero de la Unjpy, durante esta manifestación reiteró que el gremio respalda la política que viene implementando Fretes, pero consideran que la permanencia de personas que podrían no ajustarse a su línea de trabajo resultaría perjudicial para sus objetivos.

“Nosotros tuvimos una entrevista con él (Isaías Fretes), de la Unión de Jubilados con él, y le dijimos muy bien que apoyamos su gestión, apoyamos su valentía, pero que sí tenga cuidado del Consejo, porque ahí existen personas que no quieren alinearse a la manera como él quiere dirigir, y eso puede ser peligroso”, expresó.

Jara Rojas e Insfrán Dietrich, en la mira de los jubilados

Brun hizo hincapié en que la mayor molestia del gremio está sobre José Jara Rojas, representante de los jubilados ante el Consejo, pero quien, según sus palabras, nunca tomó una postura en favor de sus representados.

“Queremos la salida del doctor Jara Rojas, que jamás representó a la Unión de Jubilados del Paraguay (…) En los tres años que está allí en el Consejo ni una sola vez se le escuchó salir a favor de los jubilados. Los jubilados estuvimos aquí 25 veces el año anterior. En ningún momento en las decenas de manifestaciones él se ha bajado para darnos un apoyo”, cuestionó.

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Asimismo, se refirió a la figura de Víctor Eduardo Insfrán Dietrich,representante de los trabajadores aportantes, quien soporta una serie de cuestionamientos a su labor en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, situación que incluso le valió un proceso judicial que finalmente terminó prescribiendo.

“Es muy sabido que en su currículum lo que más destaca es la fundición de la Caja de Jubilados Bancarios. Muchos bancarios en ese momento tuvieron que vender hasta su casa (…) Mal han pasado por una mala inversión que él realizó, sabiendo que esa inversión no era recomendable. Fue denunciado y solamente fue salvado de eso por una prescripción, no porque haya sido eximido de la culpa”, recordó Brun.

Altas fuentes de la previsional señalaron el domingo que Insfrán Dietrich estaría presentando su renuncia en el transcurso de este lunes, en medio de la presión de los jubilados y sectores sindicales.

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Consejo de Administración del IPS

Tras la designación de Isaías Fretes como nuevo presidente de la previsional, se han concretado una serie de relevos en direcciones y también en el Consejo de Administración, que actualmente se encuentra conformado de esta manera:

Hassel Jimmy Jiménez Rolón , representante del Ministerio de Salud: asumió en reemplazo de Gustavo González Maffiodo, quien dio un paso al costado tras la asunción de Fretes

Bettina Silvana Albertini Alonso , representante del Ministerio de Trabajo: reemplazó en febrero a Carlos Pereira, quien renunció en medio de las denuncias de negligencia en el caso Braulio Vázquez

Víctor Eduardo Insfrán Dietrich , representante de trabajadores aportantes

José Jara Rojas , representante de jubilados y pensionados

José Emilio Argaña Contreras, representante de empleadores: puso su cargo a disposición al igual que Carlos Pereira, pero finalmente continuó en el cargo

Los jubilados manifiestan su respaldo a los dos primeros, en tanto que esperan que los tres últimos pongan sus cargos a disposición, entendiendo que podrían representar un continuismo de la línea de la tan cuestionada administración de Jorge Brítez.