Mercado 4: “parche” de Luis Bello en avenida Rodríguez de Francia duró poco

Menos de siete meses duró la tregua vial en el Mercado 4 de Asunción. La intersección de la avenida Rodríguez de Francia y Capitán Arturo Battilana volvió a transformarse en un campo minado de baches y aguas servidas.

El desastre desnuda el fracaso del recapado “parche” ejecutado por la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). El jefe comunal mantiene el modelo de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), de abandono de la infraestructura vial de la capital.

Una “inversión” municipal que se disolvió con las primeras lluvias

En octubre de 2025, tras la denuncia de ABC de que la avenida se había vuelto intransitable, la Municipalidad desplegó maquinarias en este mismo cruce para ejecutar un recapado asfáltico, presentándola como la solución. La durabilidad de dicha obra pública no alcanzó los siete meses, quedando deshecha ante los raudales de la temporada.

Esta falta de consistencia en las obras viales contrasta con la disponibilidad de recursos financieros de la institución de la capital. Durante el año 2025, Bello y Nenecho recaudaron más de US$ 18,2 millones destinados de forma exclusiva al mantenimiento de calles y bacheos.

A pesar de que estos cuantiosos aportes de los contribuyentes asuncenos superaron de forma amplia las estimaciones presupuestarias iniciales, los fondos millonarios asignados no se ven reflejados en la realidad de la infraestructura vial, que vuelve a presentar roturas profundas en plazos cortos.

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Peligro mortal y “rompe ejes”

En la intersección de Rodríguez de Francia y Battilana, la acumulación de agua servida cubre baches profundos, ocultando el riesgo real para quienes circulan por el lugar. Los peatones, principalmente comerciantes y compradores del Mercado 4, deben realizar maniobras sobre el cordón de la vereda o cruzar la calzada entre el barro para evitar caídas o ser salpicados por los rodados.

El paso de camiones repartidores de gran porte y el transporte público agrava el problema. Estos vehículos pesados golpean sus estructuras de manera directa contra las fosas del asfalto, acelerando el desgaste mecánico y el deterioro de los ejes.

El impacto económico de este escenario afecta de forma directa al movimiento comercial. Si bien el Mercado 4 opera como un polo de alta facturación diaria en Asunción, las dificultades de acceso disuaden a los clientes habituales y complican la logística de descarga de mercaderías para los proveedores del bloque.

El reclamo del microcentro se traslada al corazón comercial de Asunción

La destrucción asfáltica en la avenida Rodríguez de Francia no constituye un caso aislado, sino que forma parte de un corredor de averías viales en continuo crecimiento en todo Asunción. Los daños estructurales se extienden de manera ininterrumpida desde el inicio de la arteria en el centro histórico de la ciudad hasta su paso por la zona comercial del mercado.

Esta situación conecta con el descontento generalizado de la ciudadanía, que coincide con la ola de denuncias por calles destrozadas en el microcentro de Asunción, reportada ayer.

Los hundimientos, baches y pérdidas de agua acumulados en los diferentes barrios evidencian que la problemática vial afecta de forma generalizada a la gestión de Luis Bello, cuya respuesta institucional no logra contener el deterioro de los pavimentos de la capital.