Nueva consejera del IPS promete combatir el desabastecimiento de medicamentos

Se oficializó hoy la designación de Mirtha Arias como nueva consejera del Instituto de Previsión Social en representación de los trabajadores, tras la renuncia de Víctor Insfrán.

Mientras Arias promete priorizar el desabastecimiento médico y el combate a la evasión, diversos gremios de aportantes cuestionan su nombramiento, alegando que su perfil responde a intereses patronales y políticos en detrimento de los asegurados.

“Creo que voy a honrar este cargo, voy a estar al servicio de todos los trabajadores en general sin distinción. La propuesta es trabajar y acompañar la gestión de este presidente y por sobre todas las cosas poder darle a los trabajadores lo que necesitan en tiempo y forma”, sostuvo la nueva consejera del IPS.

Seguidamente, manifestó que ha visto como tantas madres sufren en los albergues, en las terapias, por no contar con medicamentos, lo cual será uno de sus principales objetivos. Además, expresó que la ciudadanía debe participar en esto, atendiendo la solidaridad que caracteriza al paraguayo.

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“La falta de medicamentos, de turnos y una atención pronta es lo que tenemos que mejorar. No puede ser que a una persona enferme hoy y le den un turno para dentro de dos meses. Esa es una de las prioridades que se debería tener en cuenta”, enfatizó.

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Al ser consultada sobre algún aspecto que le apuntar y mejorar, señaló al área de aporte obrero patronal.

“Que se incorporen mayor cantidad de trabajadores, sobre todo los jóvenes, que al comienzo creen que no van a llegar a una jubilación; sin embargo la única posibilidad que tenemos los trabajadores para tener una vejez digna es aportar al seguro social”, mencionó.

De igual forma, dijo que buscará programas que ayuden a la salud de las mujeres, salud materno infantil, optimizar la gestión, reducir gastos y mejorar los recursos.

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Para concluir, se refirió a los adultos mayores. “Hay que dar atención especial a los adultos mayores, son los olvidados de nuestra sociedad y deberíamos de mejorar esto con los adultos mayores".