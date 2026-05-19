San Lorenzo: demoran buses internos por cobro irregular del pasaje

La comuna sanlorenzana, a través de un comunicado, informó que fueron demorados cuatro buses internos durante un procedimiento de control a buses tras el arbitrario aumento del precio del pasaje. Esto debido a las denuncias reiteradas de usuarios que alertaron que varias empresas se encontraban cobrando la suma de G. 3.500 por cada pasaje.

Lea más: Subirá el precio del pasaje de buses internos de Central, anuncian

El incremento de la tarifa fue implementado desde el pasado 11 de mayo por los empresarios transportistas de la localidad, debido a los recientes aumentos del costo del combustible.

Lea más: VMT multará a empresas que no cumplan con sistema de control y monitoreo

Varias líneas internas comunicaron a los usuarios que el pasaje entero pasaría a costar G. 3.500 y el medio pasaje, G. 1.500.

Lea más: Cetrapam exige respuestas del Viceministerio de Transporte por suba del combustible

Sin embargo, desde la Municipalidad de San Lorenzo recordaron que la Ordenanza Municipal N° 05/22 establece que el costo del pasaje interno sigue vigente y que el costo del pasaje entero es de G. 2.800.

Lea más: Peligra el transporte público en Asunción por falta de ajuste tarifario, afirman empresarios

Los controles fueron realizados por funcionarios municipales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y asegurar que el servicio de transporte público se brinde a la ciudadanía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la Junta pidieron controles

El concejal Nicolás Verón (independiente) explicó que a través de la Junta Municipal solicitó al Ejecutivo municipal el inicio de los controles y aseguro que las verificaciones deben continuar.

“Después de tantas denuncias ciudadanas y de insistir públicamente para que se haga cumplir la ordenanza vigente, hoy vemos que finalmente comenzaron los controles sobre el cobro irregular del pasaje”, expresó.

Lea más: San Lorenzo: aprueban suba de pasaje de buses internos a G. 2800

Añadió que “la tarifa actual sigue siendo de G. 2.800 y nadie puede cobrar por encima de ese monto mientras la normativa vigente siga en pie”.

Por su parte, el intendente Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca su reelección, afirmó que seguirán acompañando los reclamos de los usuarios.

“Vamos a seguir acompañando los controles y exigiendo el cumplimiento de la tarifa vigente”, señaló.