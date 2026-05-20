Asunción: Junta frena a Bello y no aprueba acuerdo “usurario” para blanquear bonos de Nenecho

El pleno de la Junta Municipal de Asunción, en sesión ordinaria, aprobó esta mañana el dictamen de la Comisión de Hacienda para “tomar conocimiento” y devolver al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), los antecedentes de la propuesta de la firma Valores Casa de Bolsa SA, representante de los bonistas municipales.

Con esta determinación, el cuerpo comunal frenó de manera tácita el intento del Ejecutivo de blanquear la actual crisis financiera desatada en torno al pago de intereses vencidos de los bonos. La mayoría de estas emisiones fueron hechas bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista)

El concejal Álvaro Grau (PPQ) expuso las argumentaciones técnicas del caso y aclaró formalmente que no existe ningún “acuerdo” de partes suscrito por la institución. El legislador comunal enfatizó que el documento remitido constituye únicamente una propuesta unilateral de la representante de los bonistas, la cual jamás fue aceptada ni consentida por las autoridades de la Municipalidad de Asunción.

Grau calificó de “descabellado” y una “locura” desde el punto de vista financiero que la firma pretenda cobrar un 10% de interés moratorio sobre el 17% que la comuna ya abona por los títulos vigentes. El edil puntualizó que dicha adición elevaría la tasa total al 27%, situación que tildó textualmente como una “cachetada a la ciudadanía” asuncena que financia las arcas del municipio.

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El concejal opositor cuestionó bajo qué normativa legal específica, la mencionada firma pretende exigir ese cobro adicional a la comuna. Además, acusó directamente a la empresa de abusar de su posición de acreedor ante la crítica situación de iliquidez y asfixia financiera que experimenta actualmente la municipalidad.

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Denuncian que casa de bolsa pretende cobrar interés del 27%

Como salida jurídica concreta ante el conflicto, Grau sugirió que, si la firma privada se niega a recibir el pago correspondiente bajo los términos legales, el dinero sea depositado de inmediato en una escribanía pública. El edil argumentó que la Comuna debe dirimir esta controversia directamente en el ámbito de la justicia ordinaria para frenar reclamos futuros y, proteger el patrimonio de los contribuyentes.

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda solicitó formalmente a la Intendencia que se remita a los términos del contrato original de emisión de bonos y proceda a su cumplimiento estricto. Grau sostuvo que la postura del bloque opositor representa un mensaje político claro de que la Junta Municipal no permitirá la convalidación de abusos financieros que comprometan los recursos públicos de la ciudad.

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El legislador ratificó que la decisión aprobada hoy por el pleno parlamentario no autoriza al intendente Luis Bello a “patear” o postergar los intereses de los bonos de 2026 a marzo de 2027. La postura legislativa ratifica la exigencia de abonar los montos fenecidos bajo las cláusulas del contrato primigenio, bloqueando cualquier modificación.

Humberto Blasco (PLRA) calificó la nota de la casa de bolsa de “abusiva e irrespetuosa” en sus condiciones. Álvaro Grau (PPQ), Fiorella Forestieri (PLRA) y Ramón Ortíz (PLRA) dejaron constancia de su rechazo en los mismos términos expresados por Blasco. También se opusieron al dictamen los colorados Rosanna Rolón (ANR-independiente y Juan José Arnold (ANR-disidente).

El dictamen de la Junta que sepulta el “autobombo” de Bello

El desenlace en la Junta Municipal contrasta de forma directa con las acciones previas del intendente Luis Bello (ANR-cartista), quien había presentado este planteamiento mediante una conferencia de prensa.

En dicha ocasión, el jefe comunal utilizó una estrategia de autobombo para intentar vender el mecanismo financiero como una supuesta victoria de gestión, ocultando las condiciones gravosas que contenía el texto de la firma.

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Los antecedentes analizados por la Comisión de Hacienda demuestran que las condiciones reales que Bello pretendía que la Junta homologase implicaban una postergación de los intereses que vencen en el presente año 2026.

La prórroga de dichos compromisos financieros significaba heredar de forma directa al próximo intendente de Asunción una deuda acumulada de US$ 32 millones, monto calificado por la oposición como un “clavo” económico.

El desvío de G. 512.000 millones y los 11 incumplimientos financieros

La mayoría de estos títulos de deuda fueron emitidos bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El interventor, Carlos Pereira, documentó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una cuenta única, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), emitidos para obras, a gastos corrientes.

Pese a estos antecedentes, Rodríguez busca postularse nuevamente para el cargo de concejal en las próximas internas municipales.

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Según documentos remitidos por la Bolsa de Valores de Asunción SA y la Caja de Valores del Paraguay a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitido por Mario Ferreiro), G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). El total es de G. 130.369 millones.

De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Rodríguez. Durante la intervención a la administración de su gestión, que duró de junio a agosto del año pasado y estuvo a cargo de Carlos Pereira, vencieron otros G. 20.694 millones. Desde que asumió Bello, en agosto, vencieron otras seis cuotas que suman G. 79.428 millones.