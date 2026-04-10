Bonos de Nenecho: las condiciones que le imponen los acreedores a Luis Bello en Asunción

La Comisión de Hacienda de la Junta Municipal recibió oficialmente la propuesta de los bonistas, para un acuerdo de pago ante los incumplimientos de la comuna de Asunción, registrados desde mayo de 2025. Los representantes de los inversores presentaron condiciones estrictas para frenar posibles acciones judiciales. El intendente, Luis Bello (ANR-cartista), intentó hacer “autobombo”, presentando la intimación en conferencia de prensa, como un exitoso acuerdo al que logró llegar.

La primera exigencia de los bonistas es el pago inmediato de cupones vencidos del 2025. La Municipalidad debe desembolsar la suma de G. 81.271 millones (US$ 12,7 millones) de forma perentoria. Este pago es una condición innegociable para mantener vigente la propuesta de acuerdo prejudicial. Cualquier retraso en este abono dejará sin efecto los términos expuestos por los acreedores.

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Además del capital, se exigen G. 9.523 millones (US$ 1,5 millones) en concepto de “costos financieros” generados. Estos montos representan intereses moratorios aplicados directamente sobre los cupones que no fueron pagados. El total a pagar asciende a la suma de G. 90.794 millones (US$ 14,1 millones).

De no cumplirse el pago inicial, los tenedores advierten sobre la aplicación de intereses punitorios del 2% mensual o 24% al año. A esto se sumarían los correspondientes gastos de justicia y costas del proceso. Los inversores se reservan el derecho de aplicar la máxima tasa legal si judicializan.

Bonos de Nenecho: “clavo” para próxima gestión

El plan propone diferir el cobro de los cupones que vencen desde enero de 2026 hasta febrero del año 2027 para el 30 de marzo de 2027. Este movimiento representa el “clavo” que Bello pretende heredar a la gestión municipal entrante.

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El monto total proyectado para la fecha de pago postergada asciende a G. 208.891 millones. Esta cifra millonaria equivale aproximadamente a unos US$ 32,6 millones al tipo de cambio de hoy. El objetivo declarado es dar tiempo a los sucesores de Bello para prever nuevos planes. Sin embargo, la presión financiera sobre las arcas municipales será entonces mucho más crítica.

Los bonistas manifestaron su apertura a realizar negociaciones calificadas como “razonables”. Estas conversaciones no deben implicar un menoscabo a los derechos de los inversores representados, aclararon. Existe la posibilidad de reestructurar la deuda diferida antes de llegar al límite de 2027. Todo dependerá del cumplimiento estricto del acuerdo inicial y las condiciones del mercado.

Autobombo de Luis Bello

El concejal Humberto Blasco (PLRA), criticó ayer el autobombo del intendente Bello, quien intentó presentar una intimación de pago como un pacto consensuado. Denunció la ausencia de estudios económicos que respalden la capacidad real de la comuna, de cumplir con el pago. Calificó como “penoso” el dictamen legal que acompaña la propuesta enviada a la Junta Municipal.

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El edil advirtió que los términos incluyen tasas de interés que resultan tremendamente onerosas. Remarcó que el riesgo judicial se utiliza como herramienta de presión para forzar la aprobación del plan. Cuestionó además si la municipalidad podrá amortizar estas cuotas sin comprometer los servicios básicos.

Blasco afirmó también que este plan busca tirar la carga financiera a la administración entrante. El diferimiento de cuotas para el año 2027 dejará una deuda pesada para el próximo gobierno. Los vencimientos acumulados obligarán a los sucesores a renegociar sobre un incumplimiento previo. Esta práctica compromete seriamente la gestión de las autoridades que asumirán tras las elecciones de octubre, dijo.

US$ 20 millones de intereses impagos

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR- cartista), acumula a la fecha G. 130.369 millones (US$ 20,5 millones) en intereses vencidos por bonos emitidos, en su mayoría, por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), el exintendente.

Según documentos remitidos por la Bolsa de Valores de Asunción SA y la Caja de Valores del Paraguay a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitido por Mario Ferreiro), G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho).

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Del total de intereses fenecidos, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Rodríguez. Durante la intervención a la administración de Rodríguez, que duró de junio a agosto del año pasado y estuvo a cargo de Carlos Pereira, vencieron otros G. 20.694 millones, mientras que desde que asumió Bello, en agosto, vencieron otras seis cuotas que suman G. 79.428 millones.