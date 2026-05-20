Asunción: Luis Bello y “Nenecho”, entre los peores intendentes en inversión educativa

La organización reAcción Paraguay, lanzó hoy un Ránking de Inversión Educativa (RIE), para monitorear cómo invierten en infraestructura escolar las municipalidades de 17 cabeceras departamentales y Asunción.

El análisis se basa en la utilización de los recursos que actualmente se denominan Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide. Los recursos provienen de lo que recibe Paraguay como excedente de energía de Itaipú; un porcentaje se destina a las municipalidades para la reparación de instituciones educativas públicas.

“Se evalúa si los fondos públicos entre 2020 y 2025 llegaron a las escuelas más necesitadas, priorizadas por el Ministerio de Educación Ciencias (MEC) y los municipios. En una escala del 1 al 100, se mide la inversión más urgente en aulas, sanitarios, equipamientos y otros espacios", explicaron desde la organización.

Entre los resultados principales, encontraron una pobre inversión en educación. El mejor resultado no llegó ni a los 50 puntos sobre 100 y el promedio general fue de apenas 14,2 puntos, según la tabla.

Asunción, entre las peores ciudades de la mano de Luis Bello y “Nenecho”

En el último lugar del ránking, en el puesto 17 está la Municipalidad de Fuerte Olimpo, con 1,4 puntos sobre 100, con el intendente Moisés Recalde Rolón (ANR-HC), como responsable entre el 2020 y la actualidad.

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De G. 1.859.376.663 disponibles del ex Fonacide en cinco años, apenas invirtió G. 98.940.000 con una sola adjudicación. De 37 centros educativos con mayor necesidad, apenas 3 escuelas públicas recibieron obras de infraestructura.

A continuación, en el puesto 16 de la tabla, en el penúltimo sitio, figura la Municipalidad de Asunción, durante las administraciones de los colorados cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello. El agravante para el actual intendente Luis Bello es que justamente fue el director de Fonacide durante la gestión de Rodríguez.

Asunción tiene 3,5 puntos de 100. De G. 6.331 millones para obras y equipamiento, el monto ejecutado entre 2020 y 2025 es de tan solo G. 2.900 millones.

¿Por qué Asunción figura entre las peores ciudades en inversión escolar?

La organización reAcción, sostiene que Asunción está penúltima entre las peores ciudades del Paraguay en inversión de infraestructura escolar, debido a que solamente 13 de 157 instituciones educativas con mayor necesidad recibieron obras o equipamiento, en los últimos cinco años.

“El puntaje de 3,5 sobre 100 en la capital, refleja cuánta inversión llegó a las escuelas con mayor necesidad”, afirman.

En contrapartida, según el ránking educativo, la Municipalidad de Ciudad del Este está en el puesto número 1, es decir, es la que más invirtió en el país, bajo las gestiones de Miguel Prieto y Daniel Mujica, ambos de Conciencia Democrática Esteña (CDE).

Sin embargo, pese a que CDE es la que mejor invirtió, no llega ni a 50 puntos de 100, es decir, los recursos destinados a infraestructura escolar siguen siendo bajos en este caso.

Ránking del olvido: miles de millones de guaraníes “desperdiciados”

ReAcción emite tres conclusiones principales, dentro del análisis. La primera es la pobre inversión en educación, que implica que incluso la ciudad mejor posicionada, aprovechó “menos de la mitad” de su capacidad para invertir en las escuelas más necesitadas, dado el presupuesto que tuvo disponible.

Además, “miles de millones” de guaraníes desperdiciados en priorización. “Anualmente el MEC destina días de trabajo de sus supervisores y directores para que co-elaboren el listado de priorización con participación de la comunidad educativa y los municipios. Sin embargo, al final los municipios no respetan ese listado”, apuntan.

Por último, los recursos siguen siendo insuficientes. A nivel nacional los recursos para infraestructura educativa dependen casi totalmente de la venta del excedente energético de Itaipú a Brasil, remarcan.

Sin embargo, “con los planes del gobierno de Santiago Peña de instalar el primer gran polo de Inteligencia Artificial de América Latina, los recursos para educación se reducirán considerablemente. Lo que hoy ya no alcanza será peor”, concluyen.