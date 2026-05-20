¿Cuándo se normalizarán las clases en el CTN? Este es el tiempo que estiman sus encargados

Luego de varios reclamos por el atraso de las obras encaradas en el Colegio Técnico Nacional (CTN), situación que impedía a los alumnos volver a clases presenciales, el pasado lunes un grupo de estudiantes del tercer año retornó a la institución mientras los trabajos de mejoramiento continúan.

Alcides Hosffmeister, director del CTN, informó este miércoles que los alumnos del segundo año también están volviendo para retomar materias puntuales y de a poco se irán sumando los del primer año. En ese sentido, descartó enviar a sus estudiantes a otras instituciones que pusieron sus instalaciones a disposición.

“Estamos muy agradecidos con la Facultad de Ingeniería de la UNA, nos abrieron sus puertas, pero como ya estamos regresando, yo creo que ya prácticamente no será necesario a partir de ahora porque ya estamos volviendo a la presencialidad en nuestra institución”, explicó.

Hosffmeister añadió que de momento estarán priorizando el retorno a clases específicas que requieren de la presencialidad para su desarrollo hasta que la obra sea concluida y entregada en su totalidad.

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Normalización de las clases en el CTN, después de las vacaciones

El director de la emblemática casa de estudios señaló que la vuelta total de los alumnos se podría materializar recién en la segunda etapa del año lectivo, es decir, después del receso de invierno previsto para julio, tiempo en el que estarían concluidas las obras, según habrían estimado los encargados.

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Mientras tanto, docentes y alumnos se van adaptando a su renovado colegio, que, según indicó Hosffmeister, continúa equipándose de forma gradual.

“Las aulas son todas reestructuradas, renovadas, todo totalmente equipado, parte eléctrica nueva, pintura, piso, absolutamente todo nuevo. Están llegando los equipamientos para electrónica, electricidad, electromecánica y se está avanzando con eso esta semana y la siguiente. Parte de los mobiliarios de todas las especialidades se estaría cerrando esta semana porque la empresa que ganó la licitación está instalando la mayor parte”, contó.

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Obras en el CTN: cuánto cuestan y quién está a cargo

Según datos publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la intervención cubre en total una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados e incluye mejoras en infraestructura civil, instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, sistemas de protección contra incendios y redes de desagüe pluvial y cloacal.

La obra está a cargo de la empresa Compañía de Construcciones Civiles S.A., con una inversión de US$ 3.766.349 (más de G. 29.600 millones) adjudicada y financiada por la binacional Itaipú.