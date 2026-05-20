IPS violó Ley de Administración Financiera con contabilidad paralela, según auditor

El auditor general del Ejecutivo, Alberto Cabrera, quien lleva adelante una fiscalización del patrimonio inmueble del Instituto de Previsión Social (IPS), reconoció la existencia de informes que revelan que la institución operaba con dos sistemas contables paralelos, aunque aclaró que aún no tuvo acceso a documentos oficiales.

“Hay tantos informes que hablan de eso y es de conocimiento público de que existen dos contabilidades, pero estoy investigando en qué informe está ese punto”, mencionó.

La irregularidad no se limita solo a la duplicidad de registros, sino a una violación directa de la normativa vigente, según explicó Cabrera. El auditor reveló que el IPS estaría incurriendo en una falta grave a la Ley de Administración Financiera 1535/99, al no implementar en plenitud el sistema contable obligatorio.

“Lo que sé y estoy seguro es que en la Ley de Administración Financiera 1535/99, en su capítulo de contabilidad pública, les exige a todos los órganos públicos que deben usar ese sistema contable e IPS no la está usando en su implementación plena. Eso le obliga a IPS a usar su sistema anterior”, declaró.

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“Debilidades tremendas” de control interno

El auditor refirió que, al mantener estos “dos sistemas”, el ente previsional incumple la ley, lo que constituye, a su criterio, “señales de debilidades tremenda de control interno”.

Cabrera precisó que la Contraloría General de la República (CGR) contaría con el informe detallado sobre esta situación.

Auditoría detectó diferencias millonarias y falta de control

Según fuentes de ABC, una auditoría del Poder Ejecutivo reveló que el IPS operaba con dos sistemas contables paralelos durante la gestión de Jorge Brítez, ocultando dudosas y enormes diferencias entre sus saldos y egresos.

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El informe indica que este descontrol financiero -aprobado por el Consejo de Administración mediante simples constancias- impidió fiscalizar compras multimillonarias y verificar si el stock de medicamentos realmente llegaba a los asegurados.