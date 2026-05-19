IPS: doble contabilidad durante gestión de Brítez, ocultaba enormes diferencias de saldos

Saltan más irregularidades detectadas durante la gestión de Jorge Brítez, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo sistema de control interno quedó aplazado, según admitieron las actuales autoridades del ente.

El doctor Isaías Fretes, quien asumió la presidencia del Consejo de Administración del IPS tras la renuncia de Brítez, anunció este lunes que el auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, encabezará una fiscalización sobre la administración de los inmuebles de la previsional. El objetivo será verificar los contratos de alquiler y los costos de mantenimiento de cada uno de alrededor de 800 inmuebles propios de la institución.

En rueda de prensa, Cabrera agregó que realizarán controles sobre la administración del stock de medicamentos e insumos médicos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el duro cuestionamiento a la gestión de Brítez, quien presentó su renuncia al seguro social a mediados de abril.

El IPS de Jorge Brítez se aplazó en control interno: esto reveló auditoría

Cabrera apuntó que la anterior administración del IPS, encabezada por Brítez, apenas cumplió el 2,5% de las 100 recomendaciones emitidas por la Auditoría General del Ejecutivo.

No supo precisar cuáles fueron las únicas dos recomendaciones cumplidas, pero dijo que una tiene que ver con unos consejos sobre el manejo de las jubilaciones en la institución. “Con eso se concluye que el sistema de control interno del IPS es muy débil. Aplazado”, manifestó.

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Lo más grave en la auditoría del Poder Ejecutivo, es que la administración de Brítez se manejaba con dos sistemas contables de difícil control y que -según Cabrera- dificultaba verificar las compras que realizaba el IPS durante su gestión, que inició el 15 de agosto del 2023 y finalizó el 21 de abril de este año, cuando se anunció su renuncia.

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“Eso fue parte de un trabajo que encontramos a través de nuestro sistema interno, donde hacemos un seguimiento online del IPS y de otras instituciones que tenemos que controlar”, expresó Cabrera.

Más datos sobre auditoría del Poder Ejecutivo al IPS

La auditoría liderada por Cabrera encontró que con este doble sistema contable, es muy difícil chequear si el stock de medicamentos que era adquirido por el IPS, realmente llegaba a las farmacias internas o depósitos.

Durante este tiempo, solo con un papel de constancia, el Consejo de Administración de la previsional, aprobaba los presupuestos que eran rendidos por la gestión de Brítez, pero realmente no se realizaba un control interno, para determinar si los fármacos y los insumos médicos eran distribuidos a los pacientes.

El auditor general del Ejecutivo remarcó que todo esto fue informado en su momento, tanto a la administración de Jorge Brítez, como al presidente de la República, Santiago Peña.

Cabrera dijo que debido a esta situación, es que plantearon revisar nuevamente las compras que realizaba y que realiza actualmente el IPS. El trabajo de fiscalización se realizará con un equipo conformado por unos cinco profesionales.

IPS: “enormes diferencias” de saldos en Contabilidad de la era Brítez

Según lo denunciado, el Consejo de Administración de la era Brítez aprobaba pagos multimillonarios a proveedores de medicamentos utilizando una simple constancia, sin las debidas garantías ni la documentación respaldatoria requerida. Según reveló la auditoría del Ejecutivo, en los dos sistemas contables de su administración, se vio una enorme diferencia de saldo en el pago a las proveedoras.

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Esto abre ventanas a sospechas de un perjuicio patrimonial gigante. Los miembros del Consejo, lejos de denunciar las irregularidades, fueron parte del “negociado”.

Al precisar datos más concretos, Cabrera afirmó a ABC que no tenía a mano los datos específicos sobre esta abultada diferencia contable.

En la era Brítez, los miembros del Consejo eran Gustavo González Maffiodo, como representante del Ministerio de Salud (antes Aníbal de los Ríos), Carlos Pereira, consejero representa del Ministerio de Trabajo, Víctor Insfrán, representante de los Trabajadores Aportantes, José Argaña, representante de los Empleadores y José Jara Rojas, consejero representante de Jubilados y Pensionados. Los dos últimos permanecen atornillados a sus puestos, pese al pedido de Isaías Fretes de presentar renuncia y la fuerte desaprobación de los asegurados y jubilados a sus gestiones.