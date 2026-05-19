¿Por qué el IPS no puede pagar los impuestos de sus propiedades?

En una compleja sesión, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) ventiló este martes las profundas trabas estructurales y jurídicas que impiden la optimización de sus recursos financieros. De la reunión, liderada por Isaías Fretes, ya participó en calidad de oyente, la nueva consejera del seguro social, Mirtha Arias, nombrada en reemplazo de Víctor Insfrán.

Lo que inició como el análisis de un pliego para el arrendamiento de una propiedad en la capital paraguaya derivó en un sincero diagnóstico institucional. El Consejo admitió que la previsional se encuentra “atada de manos” por su propia ley para frenar el deterioro de un millonario patrimonio inmobiliario que, en lugar de generar dividendos para los fondos de jubilación, acumula deudas impositivas y costosos litigios.

Inmuebles del IPS: morosidad en tasas e impuestos municipales

El detonante del debate fue el inmueble ubicado sobre la calle Jordania N° 2738 casi Bernardino Caballero, en Asunción. Recibida por la institución en 2006 como dación en pago (deudor entrega a su acreedor un bien diferente al acordado originalmente) por una deuda de G. 400 millones, la propiedad se ha revalorizado por dinámica del mercado, alcanzando una tasación de G. 2.600 millones exclusivamente por el valor de su terreno, dado que la edificación residencial existente fue declarada completamente inhabitable.

A pesar de su ubicación estratégica, el inmueble arrastra una morosidad de ocho años en tasas e impuestos municipales —desde el año 2018—, acumulando una deuda que supera los G. 67 millones.

La explicación técnica brindada por la Dirección de Inversiones, a cargo de Hugo Díaz, es que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que técnicamente es propietario del bien, tiene prohibido por ley asignar partidas presupuestarias para el pago de tributos o el mantenimiento operativo de los inmuebles. Esta normativa afecta potencialmente a cientos de propiedades administradas bajo el mismo régimen. Aunque no se precisó sobre el monto acumulado, se aseguró que la deuda por tasas e impuestos impagos es millonaria.

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IPS plantea urgentes cambios

Ante este escenario, el Consejo evaluó alternativas de mitigación a través de la inversión privada. En la sesión de esta mañana se procedió a la apertura de ofertas bajo una modalidad de arrendamiento con compromiso de inversión.

La propuesta más competitiva sobre la mesa plantea un canon base de G. 4.400.000 mensuales, condicionado a que el oferente inyecte una inversión directa de G. 482 millones para la reconstrucción y puesta en valor del edificio.

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La profundidad de la crisis llevó a los miembros del Consejo a plantear la urgencia de cambios de fondo. Entre las propuestas formalizadas se destacó la necesidad de impulsar una reforma de la Ley Orgánica del IPS o, en su defecto, la creación inmediata de una Dirección de Gestión de Inmuebles. Esta nueva figura administrativa operaría con autonomía técnica para destrabar los nudos burocráticos, sanear las deudas fiscales de las propiedades y asegurar que las casi 800 propiedades de la institución dejen de ser una carga pasiva y se transformen en activos de alta rentabilidad para blindar el futuro de las jubilaciones.

Control riguroso a la baja ejecución en insumos de salud y adendas bajo la lupa

Paralelamente al debate inmobiliario, el Consejo adoptó una postura de estricta fiscalización sobre los Fondos de Salud destinados al área médica, manifestando su preocupación ante adendas de contratos que evidencian una baja ejecución de insumos críticos. Los consejeros advirtieron que las fallas en la planificación de consumos anuales no solo configuran ineficiencia administrativa, sino que ponen en riesgo la pérdida de reactivos por vencimiento físico.

Alerta en Hematología : Se analizó la adenda al contrato N° 198/2023 con la firma Bioanálisis SRL para la provisión de reactivos y equipos automatizados de hematología. Si bien se aprobó una prórroga técnica de 58 días (vigente al 11 de mayo), tanto el Presidente como los miembros del Consejo exigieron un informe técnico perentorio al jefe del área médica para justificar por qué la rotación de estos insumos ha sido críticamente baja durante los dos años de vigencia del contrato. Se analizó la adenda al contrato N° 198/2023 con la firma Bioanálisis SRL para la provisión de reactivos y equipos automatizados de hematología. Si bien se aprobó una prórroga técnica de 58 días (vigente al 11 de mayo), tanto el Presidente como los miembros del Consejo exigieron un informe técnico perentorio al jefe del área médica para justificar por qué la rotación de estos insumos ha sido críticamente baja durante los dos años de vigencia del contrato.

Terapia Intensiva y Anestesia: Una situación homóloga se presentó en la adenda del contrato N° 187/2023 con MLT Pharma SRL para la adquisición de suturas quirúrgicas y catéteres. El Consejo llamó la atención sobre la mínima utilización de catéteres para vías centrales, catalogados como insumos de uso diario e indispensable en las unidades de Anestesia y Terapia Intensiva (tanto de adultos como pediátrica). Las jefaturas médicas correspondientes deberán remitir un descargo técnico que detalle si la baja ejecución responde a un error de cálculo original o a cuestionamientos sobre la calidad de los materiales entregados.

Optimización Oncológica: Se aprobó modificar las condiciones de la licitación de reactivos para Anatomía Patológica e Inmunoquímica del Hospital Central, reduciendo la vigencia del contrato de 24 a 12 meses. Esta reducción estratégica responde a la necesidad de flexibilizar los presupuestos ante tecnologías de alta rotación orientadas a la tipificación de tratamientos de quimioterapia. Se aprobó modificar las condiciones de la licitación de reactivos para Anatomía Patológica e Inmunoquímica del Hospital Central, reduciendo la vigencia del contrato de 24 a 12 meses. Esta reducción estratégica responde a la necesidad de flexibilizar los presupuestos ante tecnologías de alta rotación orientadas a la tipificación de tratamientos de quimioterapia.

Ajustes técnicos y postergación de compras de medicamentos de alta complejidad

El Consejo también aplicó filtros de control de forma y fondo a licitaciones en curso. En el apartado correspondiente a la LPN-13525 para la adquisición de desinfectantes y antisépticos de uso hospitalario, se autorizó la aprobación definitiva condicionada a correcciones numéricas estrictas.

Por otra parte, un fuerte criterio de prudencia financiera primó al tratarse la autorización del llamado y la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la LPN 2626 para la millonaria adquisición de medicamentos biológicos, biotecnológicos e inmunosupresores para asegurados. A pedido expreso del presidente del IPS, el punto fue retirado del orden del día y declarado pendiente, con el fin de realizar un análisis técnico y de costos más exhaustivo antes de comprometer los recursos institucionales.

Finalmente, en un paso hacia la optimización de los procesos, el Consejo dio luz verde a la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, para iniciar las gestiones de cotización y adquisición de insumos generales mediante la modalidad de Tienda Virtual implementada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Esta vía busca reducir los tiempos de abastecimiento, mitigar los procesos burocráticos tradicionales y garantizar una mayor transparencia mediante precios de referencia preestablecidos en el mercado público.