Encarnación: EBY financia Centro de Salud del Ministerio en subseccional colorada en apoyo a candidato de HC

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) realizó la palada inicial de la obra de construcción de un Centro Comunitario de Salud Mental y de Adicciones, en el barrio Pacucuá de Encarnación. La obra se desarrolla en el marco de las Obras de Equipamiento Comunitario del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), por contrato 1.059/2026.

El predio donde se desarrolla la obra es un local cedido en comodato, por un período de 30 años, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El propietario original es la Asociación Nacional Republicana (ANR), que tiene una subseccional en ese lugar.

Durante el evento de palada inicial, el diputado y precandidato a intendente Sebastián Remezowski (ANR-HC) dijo: “Quiero resaltar para que se entienda que esta inversión que va a hacer Yacyretá no es en el predio de la subseccional colorada, sino que ya es en el predio del Ministerio de Salud”, apuntó.

El predio está cedido en el marco de un “convenio de usufructo gratuito”, firmado entre la ministra María Teresa Barán y el presidente de la ANR, Horacio Manuel Cartes Jara, el 23 de diciembre de 2024. Mediante este documento se proyectó en el lugar una Unidad de Salud Familiar (USF), pero, tras publicaciones periodísticas que cuestionaban el proyecto, retrocedieron en la intención.

Agregaron una adenda en la que cambian el proyecto a un “Centro Comunitario”, el pasado 5 de junio de 2025. Sobre esto, el propio Remezowski describió en su discurso: “Con María trabajamos muy bien, y llevó mucho tiempo, mucho trabajo; y ella dice: ‘si no salió este proyecto, porque en realidad era con la ilusión de también generar otro impacto social, hagamos esto de la mano de este plan Sumar’”, indicó.

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Proyecto “político”

La intención de construir una USF fue cuestionada debido a que, en paralelo, la Municipalidad de Encarnación y la Gobernación de Itapúa, con titulares no colorados, impulsaron la construcción de un Centro de Atención Médica en el mismo barrio, en un predio recuperado en la Costanera de la ciudad. Según los proyectistas, el Ministerio de Salud se negó a apoyar el proyecto, por lo que tuvieron que redireccionarlo para que sea una dependencia de la Dirección de Salud de la Municipalidad.

Tras los cuestionamientos, descartaron la intención de crear una USF paralela en la subseccional para convertir el proyecto en un Centro Comunitario. Un mes después de modificar el convenio con la ANR, la ministra Barán solicitó con “carácter de urgencia a la EBY que financiara el proyecto. En febrero de 2026 ya se abrieron los sobres de ofertas y este 19 de mayo se dio la palada inicial de la obra.

En el acto, la ministra destacó la figura del precandidato a la Intendencia. Dijo: “Querido diputado Sebastián Remezowski, cariñosamente ‘Cheva’, muchísimas gracias por soñar; soñar con este espacio”, sostuvo.

El proyecto impulsado por Remezowski se enmarca en su campaña como precandidato a la Intendencia por el oficialismo y, aparentemente, todo el aparato estatal estaría interesado en que la ANR recupere la administración municipal, que por segunda periodo consecutivo está a cargo de Luis Yd (Alianza). En ese sentido, las “gestiones” de ciertos grupos políticos progresan, mientras que otras iniciativas no son tenidas en cuenta debido a provenir del sector opositor.

Según datos de la municipalidad, el barrio Pacucuá cuenta con más de 6.100 habitantes. Estiman que actualmente este número estaría cercano a los 10.000 habitantes, debido a que la segmentación por barrios data de registros de 2001.

El populoso barrio es un sitio estratégico para pensar en la cantidad de población que puede definir una elección, por lo que se torna un terreno de interés para los actores políticos, previo a los comicios municipales.

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El proyecto

Se trata de una construcción de un nivel, de 542 m², en un predio de 1.200 m². Fue adjudicada, según el concurso de precios 21.643 de la EBY, a Ecoservice Group SA, empresa de Ciudad del Este. Está representada legalmente por el exsenador Nelson Darío Aguinagalde Gallinar y Luis Miguel Martínez Villar.

El plazo de la obra es de 270 días y, si bien en el cartel de la obra iniciada no figura el monto de la inversión, se estima que será de G. 3.000 millones.

El centro, según el proyecto, contará con recepción, sala de espera, consultorios psicológicos y psiquiátricos, sala de sesiones grupales y contención de crisis, oficinas administrativas, auditorio, farmacia, área recreativa y espacios de bienestar.