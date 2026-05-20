Ministerio de Salud incumple orden judicial para entregar el fármaco a un paciente con cáncer

El paciente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Luis Carlos Ortiz Godoy, continúa sin acceder al medicamento glofitamab, que según los médicos es fundamental para tratar una recaída de linfoma no Hodgkin de células B grandes difuso. El paciente padece la enfermedad tras haberse sometido a un trasplante de médula ósea.

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Para acceder a su medicamento, el paciente promovió un amparo constitucional contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El Juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción hizo lugar a la acción mediante la Sentencia Definitiva N° 15, dictada el 10 de marzo de este año.

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La resolución ordenó al Estado suministrar de forma inmediata el medicamento prescripto por la oncóloga del paciente. No obstante, según la abogada Katia Guedes, hasta la fecha la cartera sanitaria no cumplió la disposición judicial.

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“La Justicia ya habló. Ahora le corresponde al Ministerio obedecer. Es por eso que estamos recurriendo a los medios para que se hagan eco de esta situación”, expresó la abogada Katia Guedes, quien presentó el amparo constitucional en representación del paciente.

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La profesional señaló que el fallo dejó en claro que el derecho a la salud y a la vida no puede quedar supeditado a cuestiones presupuestarias o administrativas.

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“Cada día que transcurre sin el suministro del medicamento no es una demora burocrática: es una amenaza concreta e inaceptable contra la vida de Luis Carlos”, advirtió Guedes.

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La abogada también responsabilizó al Ministerio de Salud y al Estado paraguayo por cualquier agravamiento en el estado del paciente y anunció que, de persistir el incumplimiento, impulsará nuevas acciones judiciales, incluso en el ámbito penal.

Familiares del afectado iniciaron una campaña en redes sociales para visibilizar el caso y solicitar apoyo ciudadano, con el objetivo de que el medicamento sea entregado sin más demoras. Según indicaron, el plazo estimado por los médicos para iniciar el tratamiento ya fue ampliamente superado.