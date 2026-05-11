Mercado 4: sistema de prevención de incendios es “obsoleto” por obra inconclusa de Itaipú

El titular de Mercados (Zonal) de la Municipalidad de Asunción, Alejandro Buzó, expresó su solidaridad con los afectados en el gran siniestro de ayer y habló de la vulnerabilidad de los trabajadores de los mercados municipales. “Este tipo de siniestros deja a la gente en la calle… Muchos ni siquiera tienen seguro”, señaló.

Explicó que el Mercado 4 ha registrado históricamente incendios y que el principal factor de riesgo sigue siendo la instalación eléctrica. “De cada 10 cables, tres son eléctricos y 7 son de telefonía de empresas privadas”, afirmó al hablar de la “maraña de cables” que complica la seguridad.

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En ese sentido, destacó avances realizados junto con la ANDE, como la implementación de un sistema más rápido de cortes de energía por zonas en caso de incendio. También mencionó la regularización de usuarios mediante la instalación de más medidores.

Sistema “obsoleto” y obra inconclusa de Itaipú

Con respecto a qué se está haciendo, el director indicó que se realizaron simulacros de incendio sin aviso previo, junto con la Comandancia de Bomberos, para medir tiempos de reacción. Además, resaltó la instalación de una estación de bomberos dentro del Mercado 4 y trabajos con varias instituciones.

Mencionó a la Essap como responsable de la red de agua y la importancia del funcionamiento de los hidrantes. “Deben tener presión adecuada para que los bomberos puedan recargar”, explicó, agregando que estos controles deben realizarse de forma periódica junto con los bomberos.

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No obstante, en otro momento Buzó habló sobre el sistema de prevención de incendios del edificio municipal. “Itaipú Binacional ha dejado inconcluso el sistema de prevención de incendios. Es un sistema que no está funcionando, obsoleto en cuanto a alarmas, rociadores y sistema hidráulico”, afirmó.

El funcionario aseguró que este problema fue advertido desde 2020 y que sigue sin solución. Incluso señaló que tienen varias fallas estructurales vinculadas al tanque de agua del edificio.

“Corresponde que Itaipú se haga cargo. Es una gestión política a favor de la seguridad”, enfatizó.

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Riesgos, pirómanos y “bomba de tiempo”

Buzó también recordó que los últimos principios de incendio en el Mercado 4 fueron provocados por pirómanos, por lo que agregó que eso es algo que ya compete a los organismos de seguridad.

Aunque habló de varias mejoras, admitió que persisten muchos riesgos. “Hemos desactivado parte de esa bomba de tiempo, pero nunca se puede decir que el riesgo es cero”.

Finalmente, planteó la necesidad de modernizar la infraestructura del mercado, incluyendo incluso la posibilidad de soterramiento del cableado, y recordó que el valor del lugar exige mayores niveles de seguridad.

“Donde hay una persona que pueda prender un fósforo, hay un riesgo de incendio”, concluyó.