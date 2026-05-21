Asunción lanza “Protectores de Espacios Verdes” para gestión de padrinazgo en solo 10 días

La Municipalidad de Asunción, liderada por el intendente Luis Bello, presentó de forma oficial este jueves el programa “Protectores de Espacios Verdes”.

Se trata de una iniciativa que busca transformar el cuidado, mantenimiento y revitalización de los espacios públicos de la capital, Se buscará promover un modelo de gestión compartida directo entre el gobierno local y la ciudadanía.

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El acto de lanzamiento se llevó a cabo en la Plaza Perseverancia y reunió a autoridades municipales, representantes vecinales, organizaciones sociales y empresarios comprometidos con el desarrollo urbano.

Según la comuna, se celebra la eliminación de las trabas administrativas. Bajo el esquema anterior, el trámite para apadrinar un parque podía extenderse durante varios meses. Con el nuevo sistema, el proceso completo se resolverá en un plazo máximo de 10 días hábiles.

“Lo que a Pedro Zucolillo (referente del Distrito Perseverancia) le tomó muchísimo tiempo en su momento, hoy podrá hacerse en solo 10 días. Con solo escanear un código QR o ingresar a la plataforma digital, cualquier ciudadano o empresa podrá convertirse en protector de espacios públicos”, enfatizó el intendente Luis Bello.

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El mapa verde de Asunción y los cinco pasos para participar

Actualmente, la comuna capitalina tiene identificados, mapeados y georreferenciados 210 espacios verdes públicos, y abarca plazas tradicionales, plazoletas de barrio, grandes parques urbanos y zonas de la costanera. Todos estos puntos quedan disponibles para recibir proyectos de mejoras.

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El acceso al programa es completamente digital y consta de cinco pasos:

Ingresar al enlace oficial del programa a través de la web municipal. Completar el formulario digital con los datos del postulante. Presentar una propuesta sencilla de la intervención o mejora que se desea realizar. Esperar la evaluación técnica y jurídica exprés por parte de las direcciones de la Municipalidad. Firmar el convenio para arrancar formalmente con los trabajos en el lugar.

Un impacto directo en la seguridad y el vecindario

Durante el evento, Pedro Zucolillo, en representación del Distrito Perseverancia, tomado como el modelo de gestión compartida que inspiró este plan, valoró la apertura municipal y expresó su deseo de que esta experiencia colaborativa se replique rápidamente en todos los barrios de Asunción.

Las autoridades señalaron que este programa busca generar un impacto real en la calidad de vida de las familias.