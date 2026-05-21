Bello veta bajar pasaje interno para “salvar” empresas y le pone “la cruz a Asunción”

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), vetó la resolución de la Junta Municipal que resolvía bajar el pasaje interno en la capital. El mensaje oficial ingresó formalmente al legislativo comunal en la sesión de ayer, miércoles.

Con esta determinación, Bello ratificó el precio del boleto en G. 3.400, revirtiendo la reducción a G. 2.800 que los concejales habían aprobado el pasado 8 de abril, bajo presión ciudadana. El veto también anuló la autorización para que empresas del área metropolitana asuman el itinerario de la extinta Línea 16-2.

El conflicto tarifario comenzó el 23 de diciembre del año pasado, cuando la Junta aprobó un incremento de G. 600, calificado entonces por los usuarios como un “regalo de navidad”. La medida buscaba sostener de manera directa a las cuatro empresas privadas que operan las líneas 1, 6, 13-2 y 37-c, firmas vinculadas políticamente al Partido Colorado.

Vecinos de Madame Lynch, Salvador del Mundo y Mbocayaty, los más afectados

Los pobladores de los barrios Madame Lynch, Salvador del Mundo y Mbocayaty acumulan meses de aislamiento, luego de que la empresa La Unión, permisionaria de la Línea 16-2, dejara de operar. En diciembre pasado, mientras exigían que buses del área metropolitana cubrieran el sector de forma temporal, sufrieron el aumento del pasaje.

La resolución de la Junta del 8 de abril pretendía subsanar la falta de transporte con el ingreso de la empresa San Isidro SRL, permisionaria del Viceministerio del Transporte, pero el veto del intendente Bello dejó sin efecto el acuerdo. Los usuarios denuncian que deben caminar largas distancias o recurrir a transportes alternativos costosos ante la inacción de las instituciones de control.

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Rose Mary González, vocera de los vecinos, señaló que consideran injusto pagar una tarifa más alta por un servicio que califica de “chatarra”, señalando que las empresas actuales no cumplen con las frecuencias ni con los itinerarios establecidos

“Ponerle la cruz a la tumba de Asunción”: La dura reacción de la oposición

La bancada opositora en la Junta Municipal cuestionó la decisión del Ejecutivo aduciendo que la medida acelera el proceso de despoblación de la capital. Los concejales señalaron que el encarecimiento del pasaje interno no se condice con la cantidad, ni la calidad de las unidades disponibles en las calles.

El concejal Humberto Blasco (PLRA),uno de los principales críticos del veto, señaló que con esta medida, el intendente frenó la posibilidad de que empresas del área metropolitana, “si así lo desean, puedan cubrir los itinerarios abandonados por estas empresas fallidas, de tal manera que el servicio no se corte”.

“Estamos afectando el trabajo, estamos afectando la asistencia a las escuelas, estamos afectando la asistencia a los centros de salud. ¿Qué es lo que piensa esta gente? Y veta este hombre (Bello)”, cuestionó.

Blasco afirmó tajantemente que, a meses de dejar el cargo de intendente, Bello “quiere despedirse poniéndole la cruz a la sepultura de esta ciudad”. El edil pidió a la ciudadanía que observe la publicidad política de algunos de estos buses, para entender la maniobra.

“Estos son favores políticos que se hacen a expensa de los intereses de los ciudadanos de Asunción, a expensa del sufrimiento de los pasajeros del transporte público”, remató.

La justificación de la Intendencia: Evitar el “cierre absoluto” de las líneas internas

Desde el Ejecutivo municipal, Vicente Cappello, director de Tránsito, defendió el veto basándose en un informe de viabilidad financiera elaborado por el área técnica de la comuna. Según el documento, una reducción obligatoria del pasaje provocaría el cese total de las operaciones de las líneas de transporte interno de Asunción.

Cappello admitió la precariedad de la flota actual, la cual cuenta con apenas unas 20 unidades activas, distribuidas entre todas las firmas permisionarias. Además, reconoció que el verdadero motivo detrás del veto es salvar a las empresas. “Si volvemos a ajustar a G. 2.800 sería ya criminal, o sea, ya sería un cierre absoluto de las empresas”, dijo.

Cappello justificó el supuesto perjuicio que habrían tenido estas empresas desde el inicio del subsidio a las empresas del área metropolitana, al que ellas no accedieron, sumado al aumento abrupto del precio del gasoil en los últimos meses. “Nosotros tuvimos un 39.6% de incremento en el costo del gasoil entre marzo y abril”, expresó.

El director señaló que con el ajuste a G. 3.400 que esperaban se apruebe, ya en octubre, se habría podido estabilizar el servicio para el 30 de marzo, con la inclusión de 50 unidades operativas, meta que no se alcanzó. “El tiempo en que estuvo vigente la suba de pasaje fue muy breve para dar la recuperación que se esperaba”, justificó.

Prometen sumarios a empresas y un nuevo sistema de transporte

El director de Tránsito anunció además, que la Municipalidad está organizando un “sumario de adecuación” que se iniciará entre mayo y junio. Este proceso administrativo permitirá evaluar formalmente si las empresas cumplen con los requisitos mínimos; de lo contrario, se les retirará el permiso.

El plan a largo plazo es implementar un sistema de “troncal alimentador” con pasaje integrado para Asunción. Cappello mencionó que existe interés de una empresa nueva para prestar servicio temporal bajo una figura de emergencia, y que la Línea 6 está en condiciones de cubrir algunos barrios abandonados mediante la modificación de sus ramales.