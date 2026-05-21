Tránsito en Asunción: el mapa del caos por las obras del “Plan Asu 400 cuadras”

El ingreso a Asunción por la avenida Eusebio Ayala y la calle Azara se convirtió en un verdadero calvario. Lo que comenzó como un severo estrangulamiento en ambas arterias por la falta de planificación en las obras del intendente Luis Bello (ANR- cartista), obliga a los conductores a perder casi 40 minutos por día en un trayecto de apenas 10 kilómetros.

Un equipo de ABC Color cronometró el recorrido y constató que, en las zonas críticas, los automóviles avanzan más lento que una persona caminando.

El reporte evidencia cómo el embudo inicial registrado en la avenida Eusebio Ayala no sólo no cesó, sino que se volvió aún más crítico. La trampa vial se complementa con los trabajos que se realizan sobre la calle Azara. Ambas obras forman parte del "Plan Asu 400 cuadras", de la Municipalidad de Asunción.

El “velocímetro de la vergüenza”: se circula a 5 km/h sobre Eusebio Ayala

El cronometraje realizado por un equipo periodístico de ABC inició sobre Eusebio Ayala, en el tramo desde la avenida Madame Lynch hasta la calle R.I. 18 Pitiantuta. El resultado arroja un humillante registro de velocidad promedio de 5,6 km/h para cruzar una extensión de apenas 1,4 kilómetros.

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Las razones físicas del atasco en este punto responden a la continuidad del cierre de media calzada de la avenida, en el tramo entre R.I. 18 Pitiantuta y Capitán Román García. Estas intervenciones del denominado “Plan Asu 400 cuadras” actúan como un embudo al flujo vehicular, que genera un severo embotellamiento de más de 1 kilómetro.

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La medición continúa en el tramo de 5,1 kilómetros que conecta R.I. 18 Pitiantuta con Pettirossi, en el acceso a la zona del Mercado 4. En este sector la velocidad sube temporalmente a 34 km/h, permitiendo completar el trayecto en 9 minutos. Este alivio es solo un espejismo previo al embudo definitivo del microcentro de Asunción.

De Eusebio Ayala a la calle Azara: el impacto de los cierres

El ingreso formal al casco histórico de la ciudad por la calle General Aquino y Azara hasta Brasil reaviva el freno generalizado.

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Pese a que en este sector no hay desvíos forzados, el velocímetro va en apenas 19 km/h, debido al movimiento comercial que habitualmente ya presenta niveles elevados de complejidad para la circulación.

La parálisis se agrava en el tramo final de Azara-General Díaz, abarcando desde la calle Brasil hasta la avenida Colón. Allí el tránsito avanza a solo 12 km/h debido al desastroso y desordenado cierre de media calzada en varios puntos del recorrido.

El costo del caos vehicular: ocho días al año perdidos en el tránsito

Al traducir los 39 minutos perdidos por viaje solo de ida a la rutina laboral de seis días de la semana, la cifra genera indignación. Un conductor atrapado en este embudo desperdicia casi 4 horas semanales, un tiempo descontado directamente al descanso y a la familia.

La proyección de los datos a nivel mensual y anual revela la magnitud del perjuicio causado por la ineficiencia comunal. El cálculo matemático expone 15,6 horas robadas cada mes, acumulando un total anual preocupante de 11.232 minutos en el habitáculo, lo que equivale a perder 8 días enteros de vida atrapado en el tránsito.

¿Qué es el Plan Asu 400 cuadras y qué pasó con los bonos de “Nenecho”?

Los trabajos sobre Eusebio Ayala y Azara-General Díaz forman parte del promocionado "Plan Asu 400 cuadras", del intendente Luis Bello (ANR-cartista), un rejuntado de proyectos “reciclados” de la gestión anterior que no se habían empezado a ejecutar aún.

Las obras son parte del contrato de “mejoramiento vial de calles y avenidas de la ciudad de Asunción”, identificado bajo el ID 421.591, adjudicado bajo la modalidad de contrato abierto a las firmas Constructora Feldmann SA y Construcciones y Viviendas Paraguayas SA (Covipa), por G. 9.000 millones cada uno.

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En total, estos proyectos recibieron G. 18.000 millones, parte de los bonos G7 (2021), que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había prometido inicialmente para la revitalización integral de la Estación de Buses de Asunción.

En noviembre de 2024, sin embargo, consiguió que la Junta Municipal modifique el plan de inversión para destinarlo al mejoramiento vial. Casi un año y medio después de esa modificación, los trabajos se están empezando a realizar.

Y a vos, ¿cuánto tiempo te toma ingresar a Asunción? Dejanos tu comentario.