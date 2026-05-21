Bello insiste en honrar deuda de bonos municipales pese al rechazo de la Junta

La Junta Municipal de Asunción resolvió este miércoles, en sesión ordinaria, no autorizar al intendente Luis Bello (ANR-HC) a pactar el diferimiento de intereses vencidos de los bonos municipales.

Consultado sobre esta situación, el intendente fue claro, apuntando que las deudas hay que pagarlas.

“Esa no fue una deuda que nosotros asumimos, no fue una deuda que yo asumí en mi administración, ni tampoco los concejales actuales. Se asumió en la administración anterior, pero, como toda institución, nosotros tenemos que encontrar una forma de honrar las deudas, no solamente esta”, mencionó.

A continuación, recordó que empezaron con los jubilados, los proveedores, los servicios básicos, los salarios, entre otros. “Ahora llegamos a este punto y también al punto de los bomberos, que también hay una deuda”.

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Además, Bello expresó que la Municipalidad de Asunción arrastra una deuda del 2020, de administraciones anteriores, de papeleos que se tienen que corregir y que ellos lo están haciendo.

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Los concejales de la oposición denunciaron que se pretendía aceptar tasas usurarias y heredar al próximo gobierno un clavo financiero de US$ 32 millones, a lo que señaló: “El acuerdo realmente habla de que, al no haberse pagado en tiempo, se paga un interés compensatorio, no un interés moratorio”.

“Independientemente a eso, lo que yo haga va a ser absolutamente público, como la cuenta única, como el piso 8 que habíamos derogado, como todo pago que hicimos en su momento”, expresó.

Frente a la consulta de si la Municipalidad se encuentra en un default financiero, reiteró: “A mí me encantaría usar esos recursos para otras cosas, a mí me encantaría poder hacer más obras, pero hay una realidad: cuando existen deudas en las instituciones, estas tienen que honrarse”.